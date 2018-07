Mulla't, l'esdeveniment per sensibilitzar i recaptar fons per a l'esclerosi múltiple

Mulla't per l'Esclerosi Múltiple és l'esdeveniment que més ha donat a conèixer aquesta malaltia crònica. L'objectiu és que durant un dia (el diumenge 8 de juliol) tothom pugui mostrar la solidaritat cap a les persones que la tenen mullant-se a les piscines que participen a la campanya. Cada any, el Mulla't centra els seus esforços en donar visibilitat a una problemàtica en particular relacionada amb l'esclerosi múltiple. Aquest any, la infantil.



Esclerosi múltiple infantil

Enguany els diners que es recaptin amb les inscripcions a la cursa aniran destinats a l'esclerosi múltiple infantil. Entre un 3 i un 10% de les persones que es diagnostiquen cada any són nens i nenes, i altres pateixen la malaltia però no se'ls diagnostica en l'etapa infantil. Aquesta situació provoca que «no es puguin tractar a causa de la variabilitat de símptomes que tenen i arriben a l'edat adulta sense tractament», explica Rosa Masriera, directora de la Fundació Esclerosi Múltiple. Davant d'això, la fundació vol endegar un procés de sensibilització que es farà conjuntament amb la Societat Catalana de Pediatria.



7.500 afectats a Catalunya

La Fundació Esclerosi Múltiple treballa per reduir l'impacte de la malaltia, que afecta a 7.500 persones a Catalunya, des de diversos àmbits. Tot i això, la directora de la fundació es mostra satisfeta amb l'evolució que ha tingut l'esclerosi múltiple als darrers 25 anys, ja que «en aquell moment no teníem cap tractament i ara en tenim dotze i molt personalitzats». Masriera recorda que a l'esclerosi se l'anomena «malaltia de les mil cares, perquè actua de forma molt diferent a cada persona» i per això «és important tractar-la de forma individualitzada».



«Et limita però et deixa viure»

Un exemple és la Maria Dolors Canal, que fa sis anys va ser diagnosticada per una esclerosi múltiple. Segons explica, «és evident que la malaltia ens limita i és una càrrega molt important, però et deixa viure, i viure la vida depèn de nosaltres i hem de tirar endavant». Aquesta veïna d'Igualada ha explicat que inicialment anava amb cadira de rodes, però després de participar en un assaig clínic «ara vaig amb una crossa i, tot i que no puc córrer, sí que puc caminar». Fa un crida a participar al Mulla't el diumenge 8 de juliol.



600 piscines

A Catalunya més de 600 piscines participen al Mulla't per l'esclerosi múltiple, amb activitats lúdiques i festives. Es calcula que cada any unes 100.000 persones es mullen i neden uns metres en solidaritat amb les persones afectades.



25 anys del Mulla't

El Mulla't fa 25 anys i durant aquest temps ha donat a conèixer l'esclerosi múltiple, una malaltia neurològica sense cura, de manera lúdica i festiva. Per celebrar el 25è aniversari, el diumenge 8 de juliol, la Fundació organitzarà una gran festa ciutadana a la plaça del Mar (Barceloneta) amb actuacions musicals, tallers de sensibilització per a infants i altres activitats. Com a novetat, el Mulla't s'obre al Mar i els assistents a l'acte central es mullaran a la platja.

Per a més informació es pot consultar la pàgina d'Internet https://mullat.fem.es.