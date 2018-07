Realitat virtual en teràpia

Les noves tecnologies s'obren camí, cada cop més, en el nostre dia a dia i també en les consultes de psicologia, on actualment ja hi podem trobar dispositius de realitat virtual per tractar un gran nombre de problemes.



Què és aquest dispositiu?

Consta d'unes ulleres de realitat virtual, on hi apareixerà l'entorn que prèviament haguem seleccionat. És una eina que permet una immersió realista i completa gràcies a uns sensors de biofeedback, unes tires que envolten dos dits, que registren l'activitat nerviosa de l'usuari, i també uns auriculars per transmetre els sons de l'ambient, per tal que l'experiència sigui el més realista possible.



Per a què serveix?

Les ulleres de realitat virtual estan especialment pensades per endinsar els pacients en entorns controlats, on amb tota seguretat són capaços d'exposar-se a situacions que els generen ansietat, com pot ser un viatge en avió, un ascensor ple de gent o el terrat d'un gratacel amb vistes a Nova York, entre molts altres.

No obstant això, aquesta és només una de les funcions que té aquest aparell, ja que també s'han demostrat els seus beneficis en la pràctica de la relaxació, ja que el pacient pot quedar envoltat d'un entorn tranquil que li permeti alliberar tota la tensió acumulada. Per altra banda, també pot millorar l'atenció, entrenant-la d'una forma amena i divertida.



Quins avantatges té?

Permet treballar en total llibertat en un gran nombre d'entorns que podrien ser difícilment accessibles d'una forma real, des de la seguretat de la nostra consulta.

És un pas previ ideal per preparar-nos per afrontar les nostres pors de forma directa.

Les situacions temudes es poden jerarquitzar sense problemes, augmentant o disminuint intensitat en funció de les nostres necessitats.

Per als més petits és com un joc.

Els aprenentatges rebuts es mantenen al món real.

Pot ser l'excusa perfecta per començar a treballar amb tots aquells problemes que no ens sentíem capaços d'abordar de forma directa.



A qui va dirigit?

A tothom que vulgui afrontar les seves pors d'una forma amena i segura, a qui vulgui guanyar en tranquil·litat en el seu dia a dia reduint l'estrès, i qui vulgui millorar la seva atenció independentment de l'edat, siguis petit, jove o gran.

A dia d'avui tenim a les nostres mans més eines que mai per tal de millorar la nostra qualitat de vida, no hem de deixar escapar l'oportunitat que ens dona la realitat virtual, només hem de fer el pas de començar a treballar per aconseguir-ho.