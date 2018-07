Recuperar el llenguatge i la parla

Després d'un accident cerebrovascular és comú que la persona tingui alteracions en la parla i problemes per comunicar-se amb els altres. De fet, s'estima que més d'un terç de les persones que sobreviuen a un ictus al costat esquerre del cervell presenta algun tipus de deteriorament en el llenguatge. Algunes es recuperen al cap de pocs mesos, però en el 60% dels casos les alteracions poden allargar-se mesos.

Els problemes per parlar després d'un infart cerebral o ictus soregeixen per danys en algunes àrees del cervell involucrades en el llenguatge. Aquesta dificultat pot definir-se com afàsia, en la qual s'alteren diversos aspectes del llenguatge (producció de missatges coherents, comprensió de frases, lectura, escriptura...).

També pot aparèixer disartria, que es refereix a problemes motors per produir els sons de la parla (alteració en la pronunciació).

Una altra conseqüència és l'apràxia de la parla, amb danys a l'àrea del cervell associada a la planificació motora dels músculs que s'utilitzen per parlar. Sigui quin sigui el trastorn que produeix les dificultats, és cert que la persona que les pateix se sent frustrada.



Es pot recuperar la parla?

Cada accident cerebrovascular produeix danys diferents i cada persona és diferent. Per tant, és difícil determinar-ho amb exactitud, però sí que hi ha moltes ajudes perquè aquest procés sigui el més efectiu possible.

Els pacients que es tracten apropiadament poden obtenir beneficis. Els avenços són més ràpids i notables en els primers dos o tres anys després de l'ictus, i després es tornen més graduals. Està demostrat que si el tractament es fa de manera precoç, la recuperació pot ser dues vegades més gran que la de les persones no tractades. I resulten beneficioses les teràpies més intensives i perllongades.



Rehabilitació del llenguatge

El centre d'especialitats neurològiques Barcelona-Parkinson treballa per rehabilitar el llenguatge i la parla de pacients amb múltiples problemes com a conseqüència d'un infart cerebral, d'un traumatisme cranioencefàlic o d'una paràlisi cerebral.



Què ofereix Barcelona-Parkinson?

El centre ofereix rehabilitació de disartries i afàsies de multiples etiologies: ictus o embòlies, parkinsonismes, demències, traumatismes cranioencefàlics i disfagies (dificultats per empassar), ofecs o tos a l'hora de menjar.



Passos del tractament i beneficis

Primer cal fer una valoració neurològica o un informe del neuròleg i després una valoració del logopeda. Pel que fa als beneficis del tractament, el 80% dels pacients milloren després de la rehabilitació vocal, segons Barcelona-Parkinson.