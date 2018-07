Salut presenta el nou manual de vacunacions, que actualitza el del 2006

El departament de Salut de la Generalitat ha presentat el nou manual de vacunacions de Catalunya. El document, que actualitza el de l'any 2006, vol ser una eina útil per als professionals sanitaris i recull les actualitzacions del calendari de vacunacions sistemàtiques vigent des del 2016. L'ha elaborat l'Agència de Salut Pública de Catalunya, amb la participació de més de 40 experts, en el marc del Consell Assessor de Vacunacions, on hi ha representades les societats científiques relacionades amb aquesta matèria.

El manual recull les actualitzacions de les recomanacions de vacunació sistemàtica tant per a la població general com per als grups de risc, amb l'objectiu d'abastar la vacunació al llarg de la vida.

Les principals actualitzacions que inclou fan referència a la vacunació al llarg de la vida, des de la infància fins a l'edat adulta; les recomanacions vacunals per a les dones embarassades; les recomanacions pel que fa als grups de risc com per exemple persones sotmeses a trasplantament d'òrgan sòlid o a trasplantament de progenitors hemopoètics, persones que reben tractament amb eculizumab o tractament immunosupressor; els consells de vacunació en certes situacions com la celiaquia i la síndrome de Down, o la vacunació per als viatgers i la dels professionals sanitaris.

El departament de Salut indica que en aquest manual s'ha intentat sintetitzar al màxim els continguts per conservar el caràcter pràctic, però s'hi ha afegit bibliografia referenciada perquè es pugui verificar l'evidència científica en què es basen les recomanacions, seguint la línia actual de les guies de pràctica clínica.

L'edició del manual de vacunacions que s'ha presentat és la cinquena des que la Generalitat va assumir les competències de salut pública l'any 1980. Des d'aleshores s'han publicat 14 calendaris de vacunacions; el nombre de malalties cobertes per la immunització ha passat de 7 a 15, i el rang de l'edat vacunal ja no es limita a la infància sinó que abasta tota la vida. A més de les sistemàtiques, hi ha vacunes que s'apliquen a persones que presenten patologies o conductes que augmenten el risc de contraure algunes malalties, per la qual cosa contínuament apareixen noves recomanacions de vacunació que els professionals sanitaris necessiten co-nèixer.

El departament apunta que la contínua aparició de novetats en el camp de la vacunologia, per al Programa de Vacunacions de Catalunya, «constitueix un repte mantenir al dia les recomanacions de vacunació» i, per aquest motiu, afegeix, després de la publicació del manual se'n mantindrà una versió dinàmica a la pàgina web del departament de Salut de la Generaliat, en la qual els capítols podran ser actualitzats a mesura que apareguin modificacions de les recomanacions de vacunació.