Un sistema permet reduir l'administració d'antibiòtics als ingressos

Els hospitals de l'Institut Català de la Salut (ICS) ja disposen d'un sistema informàtic personalitzat per analitzar l'ús dels antibiòtics segons diferents indicadors al llarg del temps. També permet seleccionar pacients en temps real sobre la base de criteris predeterminats per adequar els tractaments antibiòtics.

El programa permet el seguiment de totes les prescripcions que es porten a terme als hospitals de l'ICS dia a dia, on es calcula que entre el 30 i el 40% de les persones ingressades reben un tractament antibiòtic durant la seva estada hospitalària. El coordinador del grup PROA i metge de l'Hospital Universitari de Bellvitge, Miquel Pujol, creu que amb el sistema es poden ajudar les «desviacions que es detecten centre a centre». De fet, cada hospital s'ha marcat una sèrie d'objectius després de detectar les oportunitats de millora.

El programa mostra de manera immediata quins antibiòtics s'estan administrant en temps real i durant quants dies. S'analitzen juntament amb les dades clíniques del pacient i del servei de microbiologia per optimitzar-ne l'ús. Per tant, explica Pujol, es poden adaptar els tractaments dels pacients «de manera molt més ràpida» que com es feia anteriorment.