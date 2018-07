Pepper, el robot que parla amb els pacients dels hospitals

Els hospitals Clínic i Sant Joan de Déu de Barcelona assajaran a partir de la tardor vinent amb el robot Pepper, que pot interactuar amb les persones en 21 idiomes i identificar el seu estat d'ànim, per aplicar la seva intel·ligència artificial a la salut i acompanyar o educar als pacients.

Es tracta d'un projecte encara en fase de desenvolupament que permetria programar a aquest robot, el hardware del qual és molt potent però encara té limitacions en la interacció amb éssers humans, i fer d'ell un eina d'"educació terapèutica", per exemple per explicar a pacients de la tercera edat quin tractament han de seguir, o d'acompanyament per a malalts aïllats, com nens immunodeprimits o en fase de pre i postoperatori.

Pepper ha estat presentat avui al públic en la primera jornada de la I Clínic Summer School, organitzada per l'Hospital Clínic de Barcelona, que acollirà, a partir de setembre, proves pilot de les possibles funcionalitats del robot en l'àmbit mèdic.

Així es mou i funciona Pepper



Pere Barnola, directiu de l'empresa tecnològica Identitat, associada amb el fons d'inversió impulsor del robot, Softbank Robotics, ha definit com "excepcional" el software de Pepper.

Aquest robot pot desplaçar-se a l'espai amb agilitat a través de tres rodes amb les quals fins i tot pot girar sobre si mateix, compta amb un sonar que li permet identificar els objectes al seu voltant per no xocar amb ells i té sensibilitat al tacte en els braços i el cap.

També compta amb micròfons omnidireccionals, que li permeten escoltar el so en una àrea de 360 graus i diferenciar entre conversa i soroll ambient, així com amb un sensor d'infrarojos i diverses càmeres d'alta definició amb les quals pot veure a les persones que l'envolten en tres dimensions.

Per comunicar-se amb Pepper, els moviments del qual són fluids i recorden els d'un humà, les persones poden utilitzar la tauleta que el robot té en el pit o conversar amb ell a través de la veu i en 21 idiomes diferents.

Memoritza els trets facials



El robot té capacitat d'aprenentatge, recollint i incorporant totes les dades que rep, i pot reconèixer a les persones de manera molt precisa a través dels seus sensors infrarojos, que li permeten memoritzar tant els trets facials com les mesures corporals dels humans amb els quals interactua, així com identificar el seu estat d'ànim, no només per la seva expressió, sinó també pels matisos de la seva veu.

Fins al moment, totes aquestes funcionalitats, que encara presenten alguns aspectes que millorar, com, per exemple, la limitació de conversa amb una sola persona, no s'han aplicat més enllà de la mercadotècnia i de l'entreteniment o l'àmbit comercial.

L'objectiu de l'empresa a partir de la tardor vinent és desenvolupar el software de Pepper, és a dir, el seu sistema operatiu i els seus programes, per poder utilitzar-lo en l'assistència sanitària.

Un dels aspectes en els quals s'ha de treballar és el guió de conversa que, de moment, sol inclou un "corpus bàsic" de paraules i expressions.

Permet detectar les necessitats dels pacients



A través de la col·laboració amb centres mèdics i de les proves pilot amb pacients i professionals de la sanitat, l'objectiu és identificar necessitats concretes dels pacients i els hospitals i crear els programes necessaris per satisfer-les.

Entre les idees que l'equip de Barnola ha rebut dels diferents hospitals es troba l'acompanyament a menors immunodeprimits que han de viure aïllats o a nens que s'espanten durant el procés preoperatori.

Pepper, la bateria del qual té una vida de dotze hores a màxim rendiment, també podria explicar als pacients ancians de manera pausada i amb el temps que els professionals sanitaris sovint no tenen les "pautes de cura i educació terapèutica" per curar les seves ferides o tractar-se d'una malaltia.

Per desenvolupar el projecte, diferents centres mèdics de Catalunya, com Sant Joan de Déu o el propi Clínic, s'han aliat amb l'empresa Identitat i amb el Departament de robòtica de la Universitat de La Salle i treballaran junts a partir de setembre bajo el paraigua de l'empresa YASYT.

Els primers resultats sobre l'efectivitat en l'àmbit mèdic del robot Pepper, que té un cost d'entre 15.000 i 17.000 euros, podrien aparèixer a mitjans de l'any que ve.