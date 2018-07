El Banc de Sang de Catalunya necessita 35.000 donacions aquest estiu

Aquest dijous 12 de juliol s'activa la campanya d'estiu per animar la gent a donar sang abans de marxar de vacances o durant els dies festius.

El Banc de Sang calcula que fins a finals d'agost, el hospitals catalans necessitaran 35.000 donacions de sang per atendre tots els malalts i accidentats. Per això es fa una crida perquè ens apropem als hospitals i a les campanyes de donació organitzades arreu de Catalunya.

Aquest estiu, #omplelabossa

A partir de dijous, tothom que doni sang a qualsevol dels hospitals amb banc de sang o a les unitats mòbils rebrà una bossa de roba amb el nou missatge del Banc de Sang: «Dona el millor de tu. Dona sang». D'aquesta manera, els donants ompliran la bossa de vida i també en tindran una per omplir-la d'experiències durant les vacances.

El web donarsang.gencat.cat comptarà amb una bossa de sang virtual que s'anirà omplint a mesura que se sumin donacions, amb l'objectiu d'arribar fins a les 35.000 i tenir-la ben plena un cop acabi l'agost.

Amb l'etiqueta #omplelabossa, es busca dinamitzar la campanya a les xarxes socials, on s'anima a tothom a compartir el moment de la donació. També es demana que es comparteixin imatges amb la bossa de roba des dels llocs de vacances, per fer que el nou missatge arribi a qualsevol indret de Catalunya o del món.

Baixada de donacions

A l'estiu les donacions baixen al voltant d'un 30% respecte la resta de l'any. Es fan vacances, les empreses i les universitats redueixen l'activitat i moltes persones canvien els hàbits i deixen de donar sang.

Per garantir que tots els malalts tindran la sang necessària per als tractaments, s'han programat 60 campanyes cada setmana. També estaran obertes les sales de donacions a 20 hospitals per assolir les 35.000 donacions necessàries.

A més, hi ha previstes 500 donacions només de plaquetes, per tal de garantir que es mantenen tots els tractaments que necessiten aquest component sanguini, molt necessari, entre d'altres, pels malalts de càncer.

La importància d'unes reserves estables

Cada dia clíniques i hospitals fan servir sang. Per això és important tenir unes reserves que permetin fer front a qualsevol situació inesperada, com va ser el cas dels atemptats de l'any passat a Barcelona i Cambrils.

En aquella ocasió, gràcies a què el Banc de Sang comptava amb prou reserves es va poder atendre les necessitats immediates dels hospitals.