Què has de fer si et pica un mosquit tigre? Getty Images

Amb l'arribada dels dies calorosos, donem la benvinguda també a les molestes picades de mosquit. Recentment, el nostre país ha acollit a una varietat que ha estat inclosa en el Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores: el mosquit tigre.

Aquest insecte originari del sud-est asiàtic, Aedes albopictus, s'està estenent per tot el món i està disparant les alarmes sanitàries a Europa. La seva coloració negra adornada amb cridaneres taques i bandes blanques són la característica que li dóna nom. Amb una longitud d'entre uns 5 i 10 mm, constitueixen un problema més gran que els mosquits tradicionals, ja que actuen a qualsevol hora i la seva picada pot travessar la roba.

Només la seva presència, ens incomoda, i més sabent que, a banda de produir inflors amb molèsties i coïssors, són transmissores de malalties molt perilloses, estranyes i de difícil tractament com el dengue, chikungunya, la febre groga i així fins a més de 20 infeccioses i víriques.

Per què piquen els mosquits tigre?

Igual que la resta d'espècies de mosquits, utilitzen la seva trompa fina i allargada per extreure la sang de vertebrats que aprofitaran per al desenvolupament dels ous a manera de proteïnes. Són les femelles les que compleixen aquesta funció, mentre que els mascles de l'espècie s'alimenten de nèctar.

Com identificar la seva picada

Les zones del nostre cos més vulnerables a aquestes picades estan a les cames, ja que aquests insectes es mouen sobretot a nivell del sòl.

La picada de mosquit tigre evoluciona pitjor. Aquesta és l'única pista per saber quin tipus d'insecte ha picat, tret que ho hàgim vist. Les picades d'aquest tipus de mosquit no són molestes en un primer moment, però la saliva que injecta el mosquit provocarà -amb el pas dels dies- l'enrogiment de la pell, picor i coïssor.

Remeis i medicaments

Es recomana no rascar la picada, ja que la zona podria infectar-se i provocar una infecció cutània com el impetigen, que pot arribar a provocar butllofes o úlceres, molt comuns sobretot en la població infantil. El millor remei és fer servir aigua freda per baixar la inflor i després aplicar una crema amb cortisona.

Especialment, s'ha de tenir extremada cura amb les picades a les zones de la cara i el coll, ja que podrien causar un xoc anafilàctic que pot arribar a ser mortal.

En algunes ocasions és necessari l'ús de medicaments per calmar la picada del mosquit tigre. En primera instància es recomana netejar amb alcohol per tal d'eliminar les restes de saliva de l'animal. Després, es pot alleujar el dolor de la picada amb l'aplicació de medicaments amb amoníac, antihistamínics o hidrocortisona. Com remeis alternatius a les picades es destaca l'aplicació de pólvores de talc (calma la picor), menta (té un efecte refrescant), àloe vera o eucaliptus.

La prevenció

Per evitar l'augment de la població de mosquits, és convenient vigilar i retirar l'aigua acumulada de recipients petits, les escombraries de zones de vegetació i netejar la mala herba, ja que són els llocs ombrívols i humits on crien aquests insectes.

La col·locació de teles mosquiteres a les finestres i els insecticides domèstics són un dels mètodes de protecció més eficaços. Així mateix, hi ha tractaments específics que ens protegeixen de les picades mitjançant la seva aplicació sobre la pell i les peces de vestir. Aquests productes fan fugir els insectes gràcies a la seva olor repel·lent.

En aquesta línia, cal destacar que els perfums i les colònies amb olors dolces atreuen als insectes, de manera que evitar aquests productes i mantenir una bona higiene corporal esdevenen factors claus per passar desapercebuts davant aquesta espècie.