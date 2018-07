Condis retira de la venda un lot d'envasos de 5 litres d'aigua de la seva marca blanca

Condis ha hagut de retirar de la venda un lot d'envasos de 5 litres de la seva marca blanca després que un consumidor denunciés als Mossos d'Esquadra que va patir una lleu irritació del sistema digestiu, segons ha informat el Departament de Salut, que ha demanat a les persones que puguin tenir un envàs d'aquest producte del lot 120721 no el consumeixin.

La persona afectada va ser atesa a l'Hospital de Sant Celoni i al cap de poca estona va ser donada d'alta perquè es tractava d'un cas lleu. Així mateix, s'està investigant què ha passat amb la cadena de producció. Arran de les primeres investigacions, es va comprovar que altres envasos d'aquesta presentació i lot feien mala olor quan s'obrien i tenien mal sabor en intentar ingerir-ne l'aigua.

Tant bon punt s'han conegut els fets, des de l'Agència de Salut Pública de Catalunya s'han iniciat les actuacions de control i investigació en diferents empreses implicades, des de la cadena de supermercats en la distribució fins a l'empresa envasadora del Manantial AIGUANEU per tal d'esbrinar les possibles causes, així com la verificació de la retirada del producte del mercat.