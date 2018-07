El truc definitiu per aprimar-te mentre treballes

Perdre pes és cada vegada més complicat, sobretot si vas fent anys i tens poc temps lliure. Si estàs per sobre el teu pes ideal, avui et portem un truc que et pot ajudar a aprimar-te mentre treballes. Canvia la teva taula a l'oficina. Canvia el teu ordinador a casa. Treballis on treballis, posa't dret.

Estant assegut cremes menys calories i, a més, normalment en mirar a la pantalla fixament des de la taula adoptes una postura que danya la teva esquena i (en no poques ocasions) la teva pròpia vista.

Que treballar dret aprima no és un mite. Ho diuen fins els nutricionistes. Un estudi recent de l'European Journal of Preventive Cardiology assenyala que treballar durant sis hores dret pot ajudar a perdre pes a llarg termini. I és que aquesta és l'altra clau a l'hora de millorar el teu estil de vida. No pots estar pesant-te tots els dies. De fet això és contraproduent: acabarà amb la teva paciència i farà que no progressis.

L'estudi

Exactament què va concloure aquest estudi científic? Els resultats dels científics van mostrar que estar dret crema 0,15 calories més per cada minut que estar assegut. Però alerta, també és important el que fas fora de l'oficina. Si treballes dret, però deixes el cotxe aparcat a la porta de la fiena i no et mous més en tot el dia no pots esperar resultats molt diferents als quals tenies fins avui.

Recorda que aprimar-se no pot ser el teu únic objectiu. L'important no és perdre pes, és adoptar hàbits més saludables. Camina més, deixa el cotxe a casa, no usis ascensors i puja per les escales, ... Hi ha mil coses que pots fer per moure't més.

Recorda que segons l'Organització Mundial de la Salut és necessari caminar cada dia uns 15.000 passos per mantenir-te en un estat saludable. En aquest sentit utilitzar aplicacions mòbils o rellotges i polseres intel·ligents pot ajudar-te en el teu objectiu a l'hora de moure't més.