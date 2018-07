Quins aliments poden tenir salmonel·la?

La salmonel·la és el bacteri que més intoxicacions alimentàries provoca, segons l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU). Encara que aquest agent patogen és capaç de colonitzar tot tipus d'animals i vegetals, la seva presència és més comú en les aus de corral i els seus ous.

En els mesos d'estiu els casos de salmonel·losi es disparen, ja que amb el bon temps la gent sol menjar més vegades fora de casa. El problema està en que les altes temperatures promouen la multiplicació de bacteris en els aliments contaminats.

Tot i que el ou i la carn d'au de corral són els més coneguts, hi ha altres aliments (en la seva gran majoria derivats de l'ou, que solen passar per alt en la llista dels més propensos a tenir salmonel·la. Vols saps quins són?



Ous

El perill dels ous amb la salmonel·la és de sobres conegut. Cal manipular amb cura aquest aliment per evitar que l'interior es contamini amb la closca, que normalment sol estar bruta. Evidentment, tots els aliments que contenen ou tenen més risc de tenir salmonel·la, com ara la típica truita de patata.

Pollastre

La carn de pollastre és molt fàcil de contaminar causa de la seva composició i gran quantitat d'aigua. Per evitar la salmonel·la, o altres intoxicacions com les produïdes per la campylobacter, és important cuinar el pollastre molt bé. Evita no prendre-ho cru o semicrua, sobretot en carns picades com hamburgueses o salsitxes. Igualment, el gall dindi és una altra de les aus de corral que té més possibilitat de tenir salmonel·la en la seva carn.

Tiramisú

A la recepta tradicional del tiramisú l'ou cru és un dels ingredients principals. Per preparar aquest tipus postres italià a casa sense cap tipus de risc el que has de fer és pasteuritzar els ous. Això serveix per al tiramisú però també per a qualsevol altre postres que porti ous frescos.



Maioneses i salses

A les maioneses i altres salses com l'allioli s'utilitza tant la clara com el rovell d'un ou fresc. En no cuinar de cap manera, el millor és conservar-les en la nevera i consumir-les en 48 hores o abans. Si vas de barbacoa o pícnic evita que aquest tipus de salses passin molt de temps al sol.



Làctics sense pasteuritzar

La llet crua i els seus derivats també poden contenir el bacteri salmonel·la. Per aquesta raó hauràs coure la llet a una temperatura adequada o evitar consumir-la sense pasteuritzar. El mateix passa amb els derivats, com formatges o iogurts, que no han estat processats com cal.

Còctels

Alguns còctels com el pisco sour peruà, el pink lady o el clover club porten clara d'ou fresca. Si vols evitar el risc d'agafar una salmonel·losi, el millor que pots fer és prendre'ls només en els locals de confiança.

Gelats

A l'estiu presta especial atenció als gelats. I és que molta gent se sol oblidar que, per norma general, porten clara d'ou. Però a més de la salmonel·la ha altres bacteris com la Escherichia coli que poden trobar-se als gelats, especialment quan hi deficients pràctiques d'higiene en el seu procés d'elaboració.

Brots de soja i alfals

Els aliments d'origen vegetal també poden tenir salmonel·la. Uns dels més habituals, segons el Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA), són els brots de soja i alfals. El problema d'aquests aliments està en les llavors que s'utilitzen per conrear aquests brots, les quals solen contaminar abans.