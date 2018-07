Holanda atura un estudi de Viagra en embarassades després de la mort d'onze nadons

Metges i científics holandesos van decidir suspendre, després de la mort d'onze nadons, un estudi pioner sobre l'admninistració de Viagra a dones embarassades per estimular el creixement de fetus amb problemes.

L'UMC (centre mèdic acadèmic) d'Àmsterdam, que va desenvolupar aquesta investigació al costat de 10 hospitals de tot el país, va anunciar el dilluns que l'estudi havia estat paralitzat a causa de la mort dels fetus i que nadons nascuts prematurament havien desenvolupat una malaltia pulmonar.

Els científics creuen que les propietats vasodilatadores de la Viagra podrien ajudar a crear un millor flux sanguini cap a la placenta, i així "estimular el creixement dels fetus" el desenvolupament dels quals s'hagi retardat en l'úter de la mare, va dir l'UMC en un comunicat.

Viagra és el nom més conegut del medicament genèric sildenafil, que s'utilitza per pal·liar problemes d'erecció masculina.

L'estudi va començar l'any 2015 i es va centrar en dones els fetus de les quals no es desenvolupaven bé al principi de l'embaràs, segons el centre d'Àmsterdam. "El pronòstic per a aquests nadons era negatiu i no es coneixen altres tractaments" possibles, va afegir.

Quan es va suspendre l'estudi, la setmana passada, a un total de 93 dones se'ls havia subministrat Viagra durant l'embaràs. D'aquestes, 19 van perdre els fills que esperaven, 11 possiblement a causa d'una pressió arterial elevada en els pulmons, que podria estar vinculada amb la Viagra.

Altres sis nadons van néixer amb una afecció pulmonar que els impedia respirar normalment, però van sobreviure.