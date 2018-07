El canvi de rutines de l'estiu és una bona oportunitat per deixar de fumar, segons un estudi

Un investigador de l'Institut Català d'Oncologia, Antoni Baena, defensa que les vacances d'estiu i els canvis de rutina que comporten són una bona oportunitat per deixar de fumar. A més de dedicar-se a la recerca, Baena també imparteix classes als estudis de Ciències de Salut de la Universitat Oberta de Catalunya i, tal com recull un article, considera que tot i que «sempre és un bon moment, l'estiu és especial, perquè les situacions favorables per aconseguir-ho es multipliquen».

El científic assenyala que, durant l'any, les persones fumadores associen l'acció de fumar un cigarret a llevar-se o als moments de descans a la feina, a més d'altres situacions quotidianes. Per això, Baena manté que l'alteració de les rutines en temps de vacances pot afavorir que es deixi de fumar. «La gent té més temps per relaxar tant el cos com la ment, per gaudir de l'aire lliure i de moments de diversió, i per provar coses noves», apunta el professor de la UOC.

A través de la plataforma virtual de la universitat, Antoni Baena dona una sèrie de consells que poden ajudar a superar la dependència a la nicotina durant les vacances. Recomana buscar el suport de la família i les amistats i, si no n'hi ha prou, fer tractaments professionals eficaços, tant farmacològics com psicològics. Augmentar l'activitat física sortint a passejar, córrer, ballar, nedar o sortir en bicicleta són altres recomanacions fetes per l'expert, que informa que practicar exercici «regula l'ansietat i genera endorfines que augmenten el benestar per combatre la síndrome d'abstinència que pot causar el tabac».

L'expert també adverteix que l'alcohol pot desencadenar una recaiguda i aconsella evitar-lo o, en tot cas, beure'n de forma moderada. «Un altre recurs que es pot posar en pràctica és substituir les begudes excitants com el cafè o el te per sucs de fruites, perquè això contribueix a fer els dies diferents i a allunyar-se de la rutina associada al tabac», diu. Antoni Baena també proposa als fumadors que volen deixar de ser-ho que busquin espais lliures de fum, com ara piscines públiques o platges on estigui prohibit fumar. I en l'àmbit de les noves tecnologies, l'expert es refereix a l'existència de jocs o aplicacions específiques per deixar aquest hàbit, que –explica– «contribueixen a mantenir la ment ocupada».

Conclou que els efectes positius de no fumar es noten al cap de poques hores, però es consoliden al cap d'unes setmanes o d'un mes d'haver-ho deixat.