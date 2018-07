Els cereals i les llavors: innovadors i diferents

Cereals com el blat, la civada i el sègol, i llavors com el sèsam i la xia són aliments amb grans propietats i beneficis per a la salut. Els cereals, juntament amb les fruites i les verdures, són la base d'una alimentació saludable.

La nutricionista Laura González assegura que els cereals i les llavors són una valuosa font d'energia saludable a base d'hidrats de carboni complexos.

? Xia. A nivell nutricional, aporta grans quantitats d'àcid fòlic, proteïnes, fibres, vitamines i minerals. És un aliment que pot incorporar-se fàcilment a la vida diària. Es pot consumir el gra sencer, molt, remullat o en brots a l'amanida. La llavor s'utilitza per elaborar begudes i aliments processats amb base de cereal.

? Espelta. És de la mateixa família que el blat però actualment, per una tendència gastronòmica i per suposades propietats nutricionals diferenciades, s'ha posat de moda. El cert és que és una espècie de blat antic com ho és el sar-raí, que respon a una barreja de blat amb altres espècies de cereals silvestres. El seu valor nutricional és similar al del blat i aporta proteïnes, vitamines i fibra.

? Quinoa. S'ha posat de moda i procedeix d'Amèrica del Sud. Conreada als Andes des de fa més de 7.000 anys, és un pseudocereal pel seu equilibri entre proteïnes i greixos. Un dels avantatges que té és que no conté gluten.

? Civada. És un cereal d'origen asiàtic i el seu ús en l'alimentació és clau en alguns països, ja que es consumeix en forma de flocs en sopes, cremes o farinetes.