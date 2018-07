Col verda, producte de moda que arriba per quedar-se

La col verda és una col arrissada que de mida en mica s'està introduint en la nostra dieta. Potent en calci, ferro, vitamines i baixa en calories, aquesta verdura no és una moda passatgera, sinó que ha vingut per quedar-se. «La col verda és un aliment que pot ajudar a millorar tant l'alimentació com la salut», explica la nutricionista Laura Arranz.

La col verda és un aliment que s'ha cultivat i consumit sobretot al nord d'Europa, tot i que països com Itàlia n'utilitzen una varietat concreta. «Fins fa pocs anys la col verda ni tan sols s'havia començat a cultivar a l'Estat espanyol», remarca Arranz. Ara, és un producte amb moltes propietats: «Una ració de 200 grams de col verda cuinada conté més calci que una ració de llet», apunta.

La col verda s'assembla més a la bleda o l'escarola que no pas a la col. Per fer-la amanida és recomanable comprar-la en manats al mercat, i abans de consumir-la és millor macerar-la amb suc de llimona i una mica d'oli d'oliva, per suavitzar la seva fulla aspra. Si es vol cuinar, el temps ideal són deu minuts de cocció.