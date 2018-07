L'Hospital de Bellvitge, pioner a crear un banc de femta per a trasplantaments

L'Hospital de Bellvitge ha creat el primer banc de mostres de femta congelada de l'Estat espanyol per tal de facilitar i potenciar els trasplantaments de microbiota fecal. Aquests trasplantaments són una teràpia en auge en els dar-rers anys per tractar casos resistents i recidivants de colitis per Clostridium difficile, la principal infecció hospitalària intestinal, que es produeix en pacients amb una microbiota alterada per tractaments fets amb antibiòtics. Els especialistes apunten que sovint aquesta infecció es pot tractar amb fàrmacs, però en 1 de cada 4 casos la colitis reapareix i, aleshores, l'única opció altament efectiva és el trasplantament de microbiota fecal, que aconsegueix l'èxit en aproximadament un 90% de casos.

Una dificultat d'aquest trasplantament, però, és el llarg procés de selecció i processament de la mostra. Segons destaca el doctor Jordi Guardiola, cap del Servei de l'Aparell Digestiu de l'Hospital de Bellvitge, «tres de cada quatre potencials donants són descartats en un procés de selecció molt exigent». En aquest sentit, la diabetis, l'obesitat, qualsevol patologia crònica o ser portador de gèrmens multiresistents o patògens a la femta són circumstàncies que impedeixen ser donant.