Onada de calor: Consells per suportar cinc dies amb altes temperatures

A partir d'aquest dimecres tindrà lloc la primera onada de calor de l'estiu, que ve precedida de l'alerta groga aquest dimarts a catorze províncies de sis comunitats autònomes per temperatures que arribaran als 40 graus i amb mínimes que no baixaran dels 20-25 graus . L'onada de calor durarà fins al diumenge 5 i cal prendre determinades precaucions.

-Beure aigua i hidratar-se sense esperar a tenir set: no es recomanen begudes alcohòliques, refrescos amb cola, cafès o te.

-Menjars lleugeres: Amanides, fruites i verdures són alguns dels plats que més ajuden a l'organisme a disposar dels nutrients necessaris per suportar millor la calor.

-Portar roba clara i lleugera, així com calçat còmode, a més de crema solar i gorra o barret per protegir el cap.

-És preferible no realitzar exercici físic de gran intensitat, i sobretot evitar fer-ho en les hores centrals del dia. També, en la mesura del possible, no passar moltes hores conduint.

L'Aemet informa que amb alerta groga no hi ha risc meteorològic per a la població en general, encara que sí per a alguna activitat concreta.

Onada de calor 2018

Aquest episodi d 'altes temperatures i d'onada de calor és causa de les condicions d'estabilitat atmosfèrica a gran part del país, juntament amb la forta insolació pròpia d'aquestes dates i a l'entrada d' aire càlid d'origen africà procedent del sud per la meitat occidental peninsular.

Fins dimarts continuaran les temperatures relativament altes, tot i que pròpies per l'època de l'any, excepte en àrees de l'est peninsular i interior de Mallorca on seran una mica més elevades, el que donarà lloc a alguns avisos grocs per aquesta circumstància.

Tot i que la pujada de temperatures serà gradual, s'accentuarà dimecres a la meitat occidental i el dijous al terç nord. A la zona centre i sud-oest, l'onada de calor serà de més llarga durada i molt probablement se superaran els 40ºC en bona part de l'interior del quadrant sud-oest a partir de dimecres i podrien aconseguir-se en punts de la zona centre a partir de dijous.

A l'interior del nord se superaran els 35ºC en àmplies zones a partir de dijous, podent arribar als 40 º C a la vall de l'Ebre ia l'interior del sud de Galícia. A la resta de la Península i Balears és probable que s'assoleixin o superin els 35ºC a partir de divendres i dissabte, afectant a zones on són poc habituals aquestes temperatures com el Cantàbric.

Les temperatures mínimes seran altes també en àmplies zones, sobretot a la meitat sud i zona centre on no baixaran dels 20-25ºC. De moment, el més probable és que Canàries quedi al marge d'aquesta situació.

Encara que hi ha una incertesa elevada, Aemet preveu que a partir de diumenge 5 i dilluns 6 s'iniciï un descens de temperatures des del nord-oest peninsular, cessant així la primera gran onada de calor de l'any.