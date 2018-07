Parkinson, els primers símptomes

Neurologia

La malaltia del Parkinson és a causa de la falta de producció d'una substància química anomenada dopamina, que produeix el cervell. La dopamina és una de les responsables de l'estat d'ànim de les persones, i també s'encarrega de controlar els moviments del nostre cos. La falta de dopamina genera signes i símptomes que apareixen de forma progressiva. Per aquest motiu, de vegades és difícil diagnosticar la malaltia en una primera fase.

La dificultat d'un diagnòstic avançat suposa un problema afegit, ja que la detecció precoç de la malaltia és clau per pal·liar els seus efectes i frenar l'avenç del Parkinson.

Aquesta malaltia no té un únic símptoma clau, fet pel qual és important no generar preocupacions innecessàries, ja que tots ells separats no són greus. Sí que cal prestar atenció en el cas de notar diversos dels següents símptomes i es recomana consultar-ho al metge per descartar que es tracti de la malaltia del Parkinson o d'una altra possible patologia.

Símptomes primerencs del

Parkinson

1. Tremolors: La tremolor a les mans, dits o fins i tot llavis.

2. Canvis en la grandària i forma de la seva escriptura. Si escriu cada vegada amb una lletra més petita o nota que ha canviat la seva lletra de forma sobtada pot ser un símptoma primerenc de la malaltia.

3. Pèrdua d'olfacte, sobretot d'alguns aliments com la canyella o el vinagre, que tenen una olor molt característica.

4. Moviments sobtats durant el son profund. Moure's molt, donar cops de puny o fins i tot caure del llit.

5. Dificultats a l'hora de caminar o moure els braços. La sensació de tenir els peus enganxats a terra o de no poder aixecar els braços.

6. Restrenyiment. Aquest és un símptoma freqüent en moltes malalties, o produït per l'estrès o el sedentarisme. Per si mateix no té cap importància.

7. Canvis en el volum de la veu. Parlar cada vegada amb un to de veu més baix.

8. Encorbament d'esquena o canvis sobtats en la nostra postura corporal.

Barcelona-Parkinson és un centre especialitzat, entre d'altres, en el Parkisnon. El formen un grup de professionals mèdics dedicats al diagnòstic i al tractament integral d'aquesta malaltia i d'altres classificades com de moviments anormals (distonies, tics, tremolors clínics...).

Els professionals de Barcelona-Parkinson atenen de manera integral tot allò relacionat amb el diagnòstic, el tractament mèdic, la rehabilitació i la cirurgia del Parkinson, alhora que donen suport on-line a equips de treball i a consultes mèdiques. El repte del centre és ajudar a millorar a pacients amb malalties neurodegeneratives de difícil solució amb procediments mèdics i quirúrgics. barcelonaparkinson.com