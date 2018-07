Soja: superaliment o aliment amb efectes indesitjables?

La soja és un dels llegums més populars entre la població asiàtica, tot i que cada vegada es consumeix més a Europa. La seva ingesta aporta beneficis per a la salut. També és cert que alguns mitjans de comunicació i persones influents exageren sobre els beneficis de la soja (com ara la creença que cura el càncer), i altres alerten sobre suposats riscos (com per exemple que produeix càncer de mama o té efectes hormonals associats al seu consum), explica la la nutricionista Laura González. És un mite que la soja pel seu contingut d'isoflavones pugui ocasionar càncer de mama.

Com qualsevol altre llegum, la soja és rica en fibra i conté antioxidants, encara que, a diferència dels que consumim més freqüentment, com les llenties, els cigrons o les mongetes, és rica en greixos de tipus poliinsaturat.