Quanta aigua cal beure a cada edat?

Els professors Lluís Serra-Majem i Mariela Nissensohn, editors del suplement especial sobre hidratació publicat per la revista científica 'Nutrients', alerten que "la càrrega de malalties per falta d'accés a aigua potable, el deficient sanejament i la inadequada higiene personal i dels aliments és ben coneguda, però les conseqüències d'una ingesta inadequada d'aigua a tot el món estan lluny de ser ben compreses ".

Per tant, "la diversitat de metodologies emprades en l'avaluació quantitativa del consum d'aigua provinent de begudes i aliments, tenint sempre en compte altres nutrients, l'existència de càrrega energètica i tota la informació mostrada a través dels resultats dels estudis, poden , amb el temps, ajudar a abordar de forma adequada aquesta qüestió a tot el món ".

El coneixement sobre la base de l'evidència científica en totes aquestes àrees ja va fer que l'any 2010, l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) aprovés les ingestes adequades d'aigua provinent d'aliments i begudes per a homes i dones, en funció de les condicions fisiològiques, la pràctica d'activitat física i esport i les condicions ambientals (sobretot temperatura i humitat relativa).

En concret, l'EFSA considera adequada una ingesta d'aigua de 1.300 ml / dia per a nens i nenes d'entre 2 i 3 anys; 1.600 ml / dia per a nens i nenes d'entre 4 i 8 anys; 1.900 ml / dia i 2.100 ml / dia per a nenes i nens d'entre 9 i 13 anys respectivament. I a partir dels 14 anys, els valors d'ingesta d'aigua recomanats per l'EFSA són de 2.000 ml / dia per a dones i 2.500 ml / dia per a homes.

Segons les directrius de l'EFSA, "aquest tipus de recomanacions tenen validesa en condicions ambientals de temperatura i nivells d'activitat física moderats. Davant pèrdues d'aigua en l'organisme derivades de condicions extremes associades a la temperatura exterior i exercici físic", l'EFSA recorda que es poden aconseguir els 8.000 ml / dia i "han de ser reposades en quantitats apropiades", així com els electròlits perduts.

Suplement especial a 'nutrients'

El suplement especial de 'Nutrients' sobre 'Hàbits de consum de begudes a nivell mundial: associació entre la ingesta total d'aigua i energia consumida' és un monogràfic que inclou un total de 20 investigacions internacionals sobre hidratació i altres aspectes rellevants de la salut i la nutrició des de diferents perspectives, entorns i poblacions, en relació a la ingesta d'aigua i ingesta d'energia.

Aquesta monografia també inclou investigacions sobre l'índex d'hidratació, l'activitat física i la temperatura ambient, com a factors per a la hidratació, així com la ingesta d'aigua i begudes ensucrades en relació amb la ingesta d'energia i les recomanacions actuals de reducció de consum de energia i sucre provinent d'aliments i begudes.

Aprofundeix així mateix sobre la ingesta d'aigua tenint en compte l'aportació d'energia provinent de les begudes. Així, entre els 20 articles científics que comprèn, s'inclou la investigació "Hàbits de consum de begudes i la seva associació amb la ingesta total d'aigua i d'energia a la població espanyola: resultats de l'estudi científic ANIBES".

Aquest treball va tenir com a objectiu quantificar la ingesta dietètica d'aigua i el consum de begudes, així com aprofundir en l'associació entre els tipus de beguda consumida i la ingesta d'energia i el compliment de les ingestes de referència actuals, segons edat i sexe, entre altres aspectes.

L'anàlisi assenyala també que tenint en compte que la ingesta mitjana d'energia en l'estudi científic ANIBES va ser de 1.809 kcal / dia, la contribució relativa per part de les begudes va ser del 12%.

Finalment, quan es practica exercici intens durant un període de temps superior a 45 minuts i en condicions ambientals de calor i humitat relativa alta, la reposició de líquids, glucosa i sodi és necessària.