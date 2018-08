Les coses més brutes que toquem cada dia

Els microbis, organismes unicelulars, són tan petits que milions d'ells hi caben a l'ull d'una agulla. Entre ells, es troben els virus, les bacteris i els paràsits, els quals poden transmetre malalties i resultar nocius per l'ésser humà.

Amb aigua i sabó, però, podem prevenir nombroses infeccions. Rentar-se les mans és un dels millors i més senzills programes d'higiene. De no repetir aquest exercici de manera correcta, les mans es converteixen en una font de germens durant un període de tres hores, que és el temps que sobreviuen les bacteris a les extremitats.

Al llarg del dia toquem molts objectes que promouen aquest tipus d'organismes. Per això, hem de ser curosos amb la higiene i hem de rentar-nos les mans després d'una prolongada exposició amb algun d'aquests elements.

Monedes i bitllets



En el nostre dia a dia realitzem nombrosos intercanvis de monedes i bitllets. Aquests papers que passen de mà en mà són un dels majors focus de bacteris. Mans que poden estar brutes per infinitat de motius. Segons un estudi de la Universitat d'Oxford, el paper que circula per la zona euro té de mitjana 26.000 bacteris per bitllet.

Teclat de l'ordinador



És un dels objectes més utilitzats, especialment en l'àmbit laboral i estudiantil. Evidentment, el risc del teclat de la nostra casa és infinitament més petit en comparació dels quals es troben en llocs públics, com pot ser en un cibercafé, locutori o una sala d'ordinadors a la universitat, on són usats a dotzenes de persones diferents al llarg del dia.

Telèfon mòbil



Els telèfons mòbils són, avui dia, un objecte adherit a les nostres mans. A l'era dels smartphones, aquests dispositius estan carregats amb bacteris de les mans i rostre en la seva majoria. Segons la investigadora del Departament de Microbiologia de la Universitat de Barcelona (UB) Maite Muniesa, les pantalles dels telèfons intel·ligents poden contenir fins a 600 bacteris, 30 vegades més que les 20 que hi ha en la tassa d'un vàter.



Aixeta

L'aigua de l'aixeta presenta centenars de milers d'espècies de bacteris, algues, diminuts invertebrats i virus que són inofensius, de manera que en beure un got d'aigua també ingerim diversos milions de microbis. Però en ocasions arriben a l'aigua microbis patògens a bastament per provocar malalties



Fregall o esponja de cuina

Qualsevol cosa que fem en la cuina implica la presència de bacteris. El que hauria de ser un objecte de neteja es converteix, en aquest cas, en un dels objectes més bruts de la casa. Una esponja té prop de 10 milions de bacteris per polzada quadrada, la qual cosa la fa 250.000 vegades més bruta que un seient de vàter.

Agafador de tren, metre i autobús



El transport públic és un dels llocs que més bacteris genera. Com a exemple, el virus causant del refredat arriba a sobreviure 18 hores en superfícies inertes, com és el cas d'aquests objectes, agafadors de tren, metre i autobús en contacte constant amb les mans de milers de persones.

Botons de l'ascensor



En aquesta línia, trobem també els botons de l'ascensor. Especialment, cal destacar els ascensors dels hospitals, que contenen més patògens que les pròpies superfícies dels seus banys. Es tracta d'un dels racons dels hospitals que, en ser tan habituals i insignificants, passen inadvertits davant els nostres ulls i poden ser una font potencial de contaminació.

Poms



Com hem dit anteriorment, les mans són una de les parts més brutes del cos. Per això, quan toquem els poms, estem propagant gèrmens i bacteris que es quedaran esperant a la següent persona que obri la porta.

Carta de restaurant



Molts dels casos d'intoxicació per aliment causats pels bacteris, com I. Coli, s'originen en restaurants quan les persones contaminen les seves mans. Milers de clients esternuden, toquen i tussen sobre els menús de restaurants, per la qual cosa amb prou feines ens hauria de sorprendre descobrir que aquest objecte posseeix 100 vegades més bacteris que el seient del vàter del propi restaurant.

Comandament a distància



Una altra prova que no tots els perills estan fora de la nostra llar és el cas del comandament del televisor. Aquest objecte és utilitzat diàriament per tots els membres de la família i, sense comprovar si un té les mans netes, ho fa servir mentre està menjant o està malalt (que és un dels moments en els quals més temps es mira la televisió).

Carretó de la compra



Un altre element d'ús quotidià i en el qual podem trobar-nos amb un gran nombre de bacteris són els carretonets del supermercat. Són tocats per infinitat de persones, però no solament la barra amb la qual s'empeny està plena d'aquests indesitjables microorganismes, sinó també la cistella on dipositem els aliments.