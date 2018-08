Les cremes solars estan contaminant les platges

Científics han descobert que la protecció solar dels banyistes allibera quantitats significatives de TiO2 contaminant (diòxid de titani) al mar, el que té el potencial de danyar la vida marina. Aquest treball, que prové de la investigació en platges al sud de França, s'ha presentat a la conferència de geoquímica Goldschmidt a Boston.

El TiO2 és un dels principals ingredients del protector solar, ja que actua com a protector contra els nocius raigs ultraviolats (UV). Encara que la majoria dels principals organismes reguladors ho consideren generalment segur per a ús humà en les concentracions utilitzades en els protectors solars, el TiO2 concentrat o l'exposició a llarg termini podrien resultar tòxics per a una varietat de peixos i altres organismes aquàtics.

En molts protectors solars, el TiO2 està present en petites nanopartícules, que estan cobertes amb productes químics protectors. A causa de que la mida de la partícula és tan petita, el diòxid de nano titani no reflecteix la llum visible, però sí absorbeix la llum ultraviolada, la qual cosa permet una barrera transparent que protegeix la pell dels raigs nocius del sol.

Ara, els investigadors han trobat que, en l'aigua, les nanopartícules tendeixen a perdre la seva capa protectora sota la influència de la llum UV o la composició d'aigua de mar, el que exposa el TiO2 més tòxic a l'ambient aquàtic.

Gairebé 2 quilos de diòxid de titani alliberat per dia



Els investigadors van mesurar les concentracions de TiO2 en tres platges prop de Marsella (França) i van investigar als banyistes sobre quant feien servir protector solar i amb quina freqüència es ficaven a l'aigua. L'equip va trobar concentracions diàries de 15 a 45 micrograms per litre de TiO2, que correspon a diversos quilograms de nanopartícules per temporada d'estiu per platja.

L'investigador principal, el doctor Jérôme Labille, detalla que amb una platja petita que albergava unes 3.000 persones diàriament, van calcular que es podrien dipositar al voltant de 68 quilograms de crema per dia, o 2,2 tones durant l'estiu. "Si considerem raonablement que la meitat de les cremes utilitzades contenen 5% de diòxid de titani, això dóna 1,7 quilograms de diòxid de titani alliberat per dia: això equival a al voltant de 54 quilograms en els dos mesos d'estiu alt, que és una quantitat significativa ", exposa.

El científic assegura que a l'estar el mar més o menys en moviment, part de la contaminació per diòxid de titani es dispersarà, però, van anticipar una acumulació de diòxid de titani al litoral marítim que podria afectar la vida silvestre. No obstant això, en àrees de recreació amb aigua estancada, com en llacs o piscines d'aigua de mar, no hi ha tal dispersió i l'acumulació s'esperaria que fos encara més pronunciada.

Labille incideix que el diòxid de titani és un contaminant, per la qual cosa insta a prendre mesures per intentar reduir les quantitats de TiO2 que es concentren en el medi aquàtic, on pot ser perjudicial per als peixos i altres organismes.

No obstant això, és igualment important que els que prenen el sol continuïn fent servir protector solar per a la protecció de la pell, de manera que la contaminació del diòxid de titani ha de ser tractada pels fabricants i possiblement a nivell legislatiu. "Hem tingut bons comentaris dels fabricants amb els quals estem treballant", assegura.

Casos similars



Els investigadors assenyalen que, a principis de juliol d'aquest any, Hawaii prohibir certs filtres solars que danyaven els esculls de coral, si bé no es va deure al diòxid de titani.

"La bona notícia és que estem treballant en filtres UV de nanopartícules i formulacions de protecció solar que reduiran el dany potencial del diòxid de titani", apunta Labille.

En aquest sentit, el científic diu que estan buscant desenvolupar protectors solars que siguin 'assegurances per disseny' en què l'alliberament i la toxicitat de nanopartícules es reduirà al mínim, de manera que anticipen que la solució a aquest problema "no està molt lluny ".

Per la seva banda, el doctor Thilo Hofmann, de la Universitat de Viena, que va presidir la sessió en què es va presentar aquest treball, assenyala que aquest treball és d'especial interès, ja que mostra per primera vegada com les nanopartícules de cosmètics poden influir en el medi ambient aquàtic. "Un treball anterior del nostre grup ho ha demostrat per llacs i rius, però aquest és el primer estudi per al medi ambient marí", insisteix.