Com afecta el cos barrejar alcohol amb ibuprofèn?

L'ibuprofèn és un dels medicaments més consumits al nostre país. I en ocasions en fem un ús abusiu, menyspreant del tot els seus efectes adversos. Moltes persones en compren en farmàcies, sense prescripció mèdica i sense conèixer els inconvenients de prendre'n de manera inadequada.

Moltes vegades, després d'una nit de festa, solem recórrer a l'ús d'aquests medicaments com a mètode per prevenir la ressaca. No obstant això, encara sota els efectes de l'alcohol, aquesta habitual pràctica pot resultar realment perillosa.

Els metges ho afirmen rotundament: en cap cas està indicat prendre alcohol mentre s'està en tractament farmacològic amb medicaments. I és que l'ibuprofèn i l'alcohol influeixen l'un sobre l'altre. Aquest fàrmac, amb un període d'absorció d'entre 15 i 30 minuts, multiplica els efectes de la beguda, provocant que les intoxicacions agudes augmentin els estats de confusió, letargia i somnolència, així com la disminució de reflexos.

La raó és que els dos es metabolitzen per via hepàtica. Tenir una via metabòlica del fetge ocupada per un dels dos fa que el metabolisme de l'altre s'acceleri o per contra, es retardi. Quan aquests dos es barregen de forma regular, augmenta el risc de lesió a nivell de la mucosa digestiva. Tot això potencia el risc de patir problemes gastrointestinals, als quals cal afegir-hi els efectes renals i cardiovasculars adversos.

Hi ha factors que potencien aquests efectes. Aquest és el cas de la graduació. Els riscos de l'alcohol es mesuren per la seva graduació, de manera que com més graduació tingui la beguda, més efectes exercirà sobre l'ibuprofèn.

El sexe i la raça són altres dels factors que influeixen sobre els efectes. Per norma general, els homes metabolitzen l'alcohol millor i de forma més ràpida que les dones. Així mateix, està comprovat que la raça oriental té un major alentiment en el metabolisme de l'alcohol.

L'alternativa a aquests mals de cap és la hidratació. Beure força aigua i sucs abans de dormir és recomanable, ja que ens ajuda a metabolitzar l'alcohol i reposar sals minerals. A més, en prendre més líquid s'orina més, eliminant de forma més ràpida l'alcohol del nostre cos.

També és bo prendre un antiàcid per prevenir danys a l'estómac. No obstant això, no es recomana prendre fàrmacs per al dolor quan es té un índex alt d'alcohol en sang.