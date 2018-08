Cap a quin costat és millor girar-se per dormir?

A l'hora de ficar-te al llit, si dorms girat cap a un costat, quin tries, el dret o l'esquerre? En general, mentre dormim, canviem de postura diverses vegades, però, segons estudis científics, és més aconsellable dormir girat sobre la part esquerra del cos.

Dit això, també cal destacar que hi ha un important nombre de persones que dormen de panxa enlaire, característica que se sol associar amb un caràcter més tranquil.

Les raons per les quals els científics aconsellen dormir girats cap a l'esquerra són diverses:

1. Millora el procés digestiu

El trànsit intestinal i el pas dels residus des de l'intestí gros fins al còlon és més fluid si optem per dormir tombats cap a l'esquerra. A més a més, s'evita que els àcids estomacals pugin cap a la boca, la qual cosa pot provocar refluxos gastrointestinals o acidesa. També s'afavoreix l'activitat del pàncrees.

2. Afavoreix l'estat de l'esquena

La columna vertebral queda més alineada si s'opta per inclinar-se cap al costat esquerre, fet que permet un millor descans de tot el sistema muscular que envolta l'esquena. També és important que el coixí no sigui massa alt ni tampoc massa baix, ja que això exigeix més esforços als músculs del coll.

3. Ajuda a l'activitat del cor

John Douillard, un dels metges més prestigiosos del món en matèries de salut natural, recomana el costat esquerre per dormir per fer més fàcil el bombament de sang des del cor a la resta de l'organisme. La vena aorta traça una trajectòria arquejada cap a la part esquerra i arriba així a l'abdomen. A més, també ajuda al drenatge limfàtic.

4. Prevé l'aparició de demència

Un estudi de la Universitat de Stony Brook, publicat a la revista Journal of Neuroscience, confirma que aquesta postura és la més recomanable per al treball del sistema limfàtic, que elimina les deixalles que hi ha en el sistema nerviós, com els denominats dipòsits de beta amiloides.

5. Millora la circulació sanguínia

Dormir sobre el costat esquerre allibera la vena cava, i això permet que la circulació de la sang sigui més fluida i no trobi pressions. D'aquesta manera, la sang, amb tots els seus components bàsics, com l'oxigen, arriba millor a tot el cos. Altres estudis també apunten que la conciliació del son és més bona.

6. Beneficis durant l'embaràs

Molts metges aconsellen a les mares dormir cap a la banda esquer-ra pels beneficis tant per a elles com per al fetus. D'aquesta manera, s'aconsegueix facilitar el flux de la sang i els nutrients cap a la placenta. D'altra banda, els pulmons queden menys comprimits i la resta d'òrgans no suporten una càrrega excessiva o inadequada per part del fetus.