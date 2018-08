Descobreixen que inhibir una proteïna frena el càncer de còlon i recte

Oncologia

Inhibir la proteïna Jagged 1 en ratolins evita la proliferació i creixement dels tumors de còlon i recte i, a més, aquest abordatge de la malaltia permet eliminar els tumors ja existents. És el resultat d'un estudi liderat pel Grup de recerca de Mecanismes Moleculars del Càncer i de les Cèl·lules Mare de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques, amb el suport de l'IDIBELL-Institut Català d'Oncologia i el CIBER del Càncer. Els investigadors han treballat amb tumors de pacients que s'han implantat a ratolins per analitzar la funció d'aquesta proteïna en la proliferació de les cèl·lules canceroses. El mecanisme pel qual Jagged 1 és essencial en les cèl·lules canceroses es basa en el seu paper com a activador d'una via de senyalització cel·lular que s'anomena Notch.

En general, el paper de Notch és inhibir la diferenciació de les cèl·lules, és a dir, la seva capacitat per convertir-se en cèl·lules madures que ja no poden proliferar. En el cas dels tumors de còlon i recte, l'activació d'aquesta via de senyalització actua afavorint la seva proliferació i creixement. En aquest estudi, els investigadors han descobert que en els tumors intestinals dels ratolins falta una proteïna, Fringe, la qual cosa comporta que Jagged 1 sigui essencial per a l'activació de Notch. «El fet que Fringe es troba present en les cèl·lules normals de l'intestí representa una important oportunitat terapèutica per tractar els pacients amb càncer colorectal», explica el doctor Lluís Espinosa, que dirigeix el Grup de recerca de Mecanismes Moleculars del Càncer i de les Cèl·lules Mare de l'Institut Hospital del Mar.

De fet, els investigadors han pogut comprovar com, en el cas de ratolins sans, el còlon i el recte no necessiten Jagged 1, ja que en presència de la proteïna Fringe hi ha altres mecanismes per activar Notch. Aquesta necessitat de Jagged 1 per a l'activació de Notch en absència de Fringe és un fet que es repeteix en part dels 239 casos de tumors humans analitzats. Per tant, els investigadors assenyalen que inhibir aquesta proteïna pot permetre combatre la malaltia sense afectar el funcionament del cos. Espinosa comenta que han implantat tumors humans amb Jagged 1 i sense Fringe a ratolins i els han tractat amb anticossos i, després del tractament, «els tumors són molt petits i han necrosat». En l'estudi, els tumors s'havien reduït després de deu setmanes de tractament.



Factor de pronòstic

L'estudi també ha permès demostrar que els nivells de la proteïna Jagged 1 en els pacients amb càncer colorectal és un indicador del seu pronòstic. En cas de nivells alts, empitjora de forma dràstica. Els investigadors creuen que aquesta via de tractament de la malaltia és molt prometedora i ja hi ha diverses empreses farmacèutiques que treballen amb anticossos específics per inhibir Jagged 1. Tot i això, el treball que ara es publica és un assaig preclínic i no és traslladable encara al tractament de pacients.

El doctor Joan Albanell, signant de l'estudi, cap del Servei d'Oncologia Mèdica de l'Hospital del Mar i director del Programa de recerca en càncer de l'IMIM i cap de grup del CIBERONC, apunta que aquests resultats obren la porta a desenvolupar estratègies terapèutiques per desactivar de manera selectiva les propietats de cèl·lula mare multipotencial maligna en càncer de còlon. «És molt important ara continuar aquesta recerca perquè pugui culminar en els pròxims anys en assaigs clínics per a pacients amb càncer de còlon i recte, pels qui la identificació de noves dianes terapèutiques és essencial», assenyala.