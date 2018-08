Exòtics sí, però no superaliments

Nutrició

És recomanable barrejar aliments exòtics amb altres de propis de la nostra gastronomia? Com es poden implantar aquests aliments en la nostra dieta? En l'actualitat els aliments nous han envaït les nostres taules i moltes vegades es pensa que tenen millors propietats que els de la nostra dieta tradicional. És cert?

La quinoa, el cuscús, el tempeh, la soja, el tofu o el seitan són aliments d'altres cultures que estan arrelant cada vegada més en les nostre dietes. Segons la nutricionista Laura González, la varietat és sempre un factor important a tenir en compte perquè la nostra alimentació sigui saludable. I si bé és recomanable aliments de temporada i de proximitat perquè són més nutritius, més sostenibles i econòmics, no hi ha cap inconvenient a incorporar aliments d'altres cultures. Argumenta que «sempre és bo ampliar la nostra dieta amb nous aliments perquè aporten varietat a la nostra gastronomia, però hem de ser conscients que no existeixen superaliments i que nutricionalment els aliments d'altres cultures no ens proporcionen cap benefici addicional que no trobem en cap aliment del nostre entorn».

Laura González deixa clar que no existeix el superaliment com a tal, «en tot cas, més que l'aliment aïllat, és el patró alimentari i la varietat en la dieta la millor manera d'aportar a l'organisme els nutrients que realment necessitem. Una alimentació variada, que és rica en verdures, hortalisses, llegums, cereals integrals i fruita seca, és la millor opció per proporcionar al nostre organisme tots els nutrients que necessita»

En aquest sentit, cal dir que tots els nutrients els podem trobar en els aliments que estan disponibles en el nostre entorn. Però, quins aliments d'altres cultures i gastronomies són més saludables? Per a la nutricionista Laura González, «si hagués de decantar-me per algun d'altres cultures, optaria pels aliments fermentats o les llavors exòtiques perquè poden enriquir la nostra dieta i ajudar-nos a cobrir les racions recomanades d'algun tipus d'aliments». En concret, els aliments fermentats com el quefir, el tempeh, contenen probiòtics que són bacteris vius que ajuden a equilibrar la flora intestinal i reforcen les defenses.



Aliments més aconsellables

Una alimentació saludable ha de ser equilibrada, suficient i variada. La varietat és un dels eixos més importants de la nostra dieta, ja que no existeix un sol aliment que contingui tots els nutrients que necessitem. Com més variada és l'alimentació més fàcil és que no es tinguin mancances d'algun nutrient necessari. «Menjar una mica de tot i en la proporció adequad és la clau per seguir una dieta saludable i equilibrada».