L'alcohol va tornar a ser la droga amb més demanda de tractament el 2017

Drogodependències

Des de fa dues dècades, el consum d'alcohol continua provocant la majoria de les peticions de tractament per drogodependències a Catalunya. Així ho indiquen les darreres dades, corresponents a l'any 2017, del Sistema d'Informació sobre Drogodependències, del departament de Salut. Un total de 13.716 persones van iniciar un tractament de deshabituació del consum drogues l'any passat a Catalunya, un 43% de les quals per alcohol (5.952). La segona droga que té més inicis de tractament és la cocaïna, amb un 22%, seguida de l'heroïna (13%) i el cànnabis (12%). El tabac representa un 4% dels inicis del tractament.

Segons els subdirector general de Drogodependències del departament de Salut, Joan Colom «és lògic i normal que hi hagi moltes més demandes de tractament any rere any, tenint en compte la magnitud del consum». Coincidint amb Colom, el secretari de Salut Pública, Joan Guix, ha fet notar la «hipocresia social» que, al seu entendre, fa molt «cridaners» els consums de cocaïna o heroïna mentre passen més desapercebuts els d'alcohol i tabac, «les dues drogues que més morbiditat i mortalitat produeixen».

Colom ha il·lustrat la «magnitud» de l'alcoholisme a la societat en apuntar que el conjunt de l'atenció especialitzada en drogodependències a Catalunya atén «només entre el 20% i el 25% de les persones que tenen aquest problema». «Continua sent una malaltia molt estigmatitzant i amagada», ha observat Colom abans d'insistir en el missatge que existeixen tractaments efectius que cal fer «com més aviat millor».



Tractament per gènere i edat

Si s'analitzen les dades en dones i homes separadament, s'observa també que l'alcohol és la substància amb més inicis de tractament en tots dos sexes (49% en el cas de les dones i 42% en els homes), seguit per la cocaïna (18% les dones i 23% els homes). L'edat mitjana de sol·licitud de tractament varia segons la droga principal. La droga per la qual la gent més jove fa inicis de tractament és el cànnabis (27 anys en dones i 29 en homes), mentre que aquelles per les quals es demana un tractament a una edat més avançada són el tabac (50 anys en dones i homes) i l'alcohol (47 en dones i 46 en homes).



Atenció als serveis de reducció

Durant l'any 2017 es van atendre uns 6.000 usuaris als Serveis de Reducció del Dany (SRD), punts on s'atén persones que encara no volen, o no poden, iniciar un tractament per la seva addicció. Aquesta xifra posa de manifest l'accessibilitat i l'alta usabilitat d'aquests serveis, sobretot si s'ubiquen en zones de tràfic i consum.

D'altra banda, unes 3.000 persones van anar a les sales de consum a fer un total de 124.712 de consums, gairebé 16.500 més que l'any 2016. Aquest consums són higiènics i segurs, de manera que es prevenen infeccions greus -com la infecció pel VIH, hepatitis– o morts per sobredosi.

La prevenció d'infeccions greus, com ara la sida i les hepatitis, en persones que s'injecten drogues, depèn en gran mesura d'una bona distribució de material d'injecció higiènica. L'any 2017 es van distribuir un total de 878.421 xeringues estèrils a través de 545 punts d'intercanvi.