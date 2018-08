Quina quantitat d'aigua es recomana beure en funció de l'edat?

Les conseqüències d'una ingesta inadequada d'aigua poden ser importants, segons alerten els experts. Lluís Serra-Majem i Mariela Nissensohn, editors del suplement sobre hidratació publicat per la revista científica Nutrients , fan pedagogia perquè la ciutadania en pregui consciència.

L'any 2010, l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària va aprovar les ingestes adequades d'aigua provinent d'aliments i begudes per a homes i dones, en funció de les condicions fisiològiques, la pràctica d'activitat física i les condicions ambientals (temperatura i humitat relativa). Es considera adequada una ingesta d'aigua de 1.300 ml/dia per a nens i nenes d'entre 2 i 3 anys, de 1.600 ml/dia per als infants d'entre 4 i 8 anys, beure entre 1.900 ml/dia i 2.100 ml/dia els nens i nenes d'entre 9 i 13 anys, i, a partir dels 14 anys, els valors d'ingesta d'aigua que es recomanen per dia són de 2.000 ml les dones i de 2.500 ml els homes.

Aquestes recomanacions tenen validesa en condicions ambientals de temperatura i nivells d'activitat física moderats. Davant de pèrdues d'aigua en l'organisme derivades de condicions extremes associades a la temperatura exterior i l'exercici físic, es poden aconseguir els 8.000 ml/dia d'aigua.