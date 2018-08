Rehabilitació física per al Parkinson

Neurologia

El Parkinson és una malaltia crònica, progressiva i degenerativa per la falta d'una substància que es diu dopamina, que produeix el cervell. Això fa que els pacients afectats presentin tres símptomes bàsics: tremolors, rigidesa i lentitud general. Es calcula que a partir dels 65 anys, entre l'1 % i el 2 % de la població té aquesta malaltia crònica discapacitant.

Poden guanyar qualitat de vida aquestes persones? Al centre Barcelona-Parkinson, un alt percentatge dels pacients millora el seu dia a dia amb rehabilitació física. Està dirigida a pacients amb malaltia de Parkinson i altres moviments anormals, així com també a pacients amb lesió cerebral a causa de traumatismes cranials, embòlia cerebral, etc.

Serveis de Barcelona-Parkinson

S'ofereixen diferents serveis de rehabilitació per a persones que tenen Parkinson o distonies generalitzades, per a infants amb estats de posthipòxia cerebral, per a persones que tenen paràlisi cerebral i lesions cerebrals causades per accidents, com també hi ha teràpies de rehabilitació per a persones amb malalties neurodegeneratives o demències, com l'Alzheimer. A més, també es fa fisisoteràpia del dolor i rehabilitació i teràpia de columna.

Segons els especialites del centre, els beneficis d'aquests tractaments són molt notoris, «el 94 % dels nostres pacients milloren gràcies a la nostra fisioteràpia específica», expliquen.

Barcelona-Parkinson és un centre especialitzat, entre d'altres, en el Parkinson. El formen un grup de professionals mèdics dedicats al diagnòstic i al tractament integral d'aquesta malaltia i d'altres de classificades com de moviments anormals (distonies, tics, tremolors clínics...).

Els professionals de Barcelona-Parkinson atenen de manera integral tot allò relacionat amb el diagnòstic, el tractament mèdic, la rehabilitació i la cirurgia del Parkinson, alhora que donen suport en línia a equips de treball i a consultes mèdiques. El repte del centre és ajudar a pacients amb malalties neurodegeneratives de difícil solució a millorar amb procediments mèdics i quirúrgics. barcelonaparkinson.com.