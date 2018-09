L'OMS alerta que un 26% dels espanyols no realitza l'activitat física recomanable

Al voltant del 26% de la població espanyola realitza una activitat física insuficient per mantenir-se saludable, segons els resultats d'un estudi de l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

Les dones espanyoles tenen una activitat física molt menor que els homes i, així, un 30% d'elles mostra nivells insuficients, enfront del 22% dels homes.

A nivell global, una de cada tres dones i un de cada quatre homes no tenen prou activitat física com per preservar la salut, el que representa una quarta part de la població mundial (1.400 milions de persones).

Això implica un augment en el risc de patir de malalties cardiovasculars, diabetis de tipus 2, demència i certs tipus de càncer. Els nivells recomanats per l'OMS d'activitat física per setmana són, almenys, 150 minuts en grau moderat a intens o 75 minuts d'esforç físic fort.

Es tracta de la primera investigació que ofereix estimacions globals sobre la insuficiència d'activitat física -considerat un dels factors principals de les malalties no transmisibles- en un període de setze anys, de 2001 a al 2016.

Les conclusions obtingudes demostren que hi va haver escassos progressos en millorar els nivells d'activitat física "en aquest lapse." A diferència del que passa amb altres amenaces a la salut, els índexs d'activitat física insuficient no estan caient en el món i, de mitjana , la quarta part de tots els adults no arriba al nivell apropiat per tenir una bona salut ", va resumir l'autora principal de l'estudi i experta de l'OMS, Regina Guthold, en la presentació a la premsa.

La investigació va comptar amb la participació d'1,9 milions de persones majors de 18 anys, en 168 països.

Una de les conclusions més sorprenents és que el nivell d'inactivitat física és dues vegades més alt en els països rics, en comparació amb el que passa en els de baixos ingressos, una tendència que s'ha consolidat en el període d'estudi. En concret, el 37% de la població dels Estats rics presentava nivells insuficients d'activitat física en 2016, enfront del 16% de l'altre grup de països.

Per regions, Amèrica Llatina i el Carib és la que presenta els majors nivells d'activitat física insuficient (39%), seguit del grup de països occidentals d'alts ingressos (37%). L'explicació està en la transició cap a ocupacions més sedentàries i al transport motoritzat.

La coautora de l'estudi, Fiona Bull, va comentar que la massificació de l'ús d'aparells electrònics, com els ordinadors, els telèfons mòbils i les tauletes, entre d'altres, ha incrementat molt els hàbits sedentaris i, en conseqüència, els índexs d'inactivitat física han augmentat .

"Tots fem servir aparells electrònics més sovint i més temps, fem servir més temps per anar a treballar i aquests trajectes es fan de forma sedentària. Tots aquests elements sumen", ha afegit Bull. A nivell global, les dones apareixen com a menys actives físicament que els homes, excepte en el sud-est asiàtic.

L'OMS considera que això indica que es requereixen mesures per promoure i millorar l'accés de les dones a oportunitats d'activitat física que siguin segures, assequibles i culturalment acceptables.

El país on la inactivitat física és més gran és Kuwait (67%), seguit de Samoa (53%), Aràbia Saudita (53%) i l'Iraq (52%). A l'extrem contrari estan Uganda i Moçambic, on només el 6% de la població té activitat física insuficient.