Un de cada deu avortaments a Catalunya és d'una adolescent

Un total de 2.024 noies de fins a 19 anys decideixen no tirar endavant amb l'embaràs i avortar a Catalunya. Així ho constata la Interrupció voluntària de l'embaràs (IVE) 2012-2016. Per motius, tipus de centre, estat civil i edat de la dona de l'Idescat, amb dades referents al 2016. Concretament, es tracta de 70 menors de menys de 15 anys i de 1.954 noies entre 15 i 19 anys. Aquestes joves representen un 10,29% del total d'avortaments registrats a Catalunya el 2016, que el van dur a terme 19.661 dones. Per tant, una de cada deu dones que ha decidit avortar és adolescent.

El mateix estudi constata que el nombre d'avortaments, però, ha disminuït des del 2012. En el cas de les menors de 15 anys, passa de 99 (l'any 2012) a 70 (l'any 2016), i en les noies entre 15 i 19 anys disminueix de 2.543 a 1.954. Per al psicòleg José Ramon Ubieto, la disminució d'aquesta xifra és una «gran notícia», però l'interrogant que cal abordar és per què continuen produint-se embarassos precoços. Per a l'expert, bona part d'aquests casos són una falsa sortida a una realitat a la qual tota adolescent ha de fer front quan arriba a la pubertat: Què és una dona? És algú que té estudis, poder, habilitats per a seduir, bellesa, fills...?

Quan una noia no es dona temps per a respondre a aquestes qüestions, afegeix Ubieto, «l'embaràs li sembla una solució i una manera d'omplir el buit que li produeix la pregunta sobre la seva feminitat». A més, en molts casos, apunta el psicòleg, l'adolescent «repara la seva pròpia carència com a filla no desitjada o no cuidada».

Quan l'adolescent descobreix que està embarassada, Ubieto explica que la decisió de donar a llum o avortar dependrà molt del seu entorn, començant per la parella i continuant per la pròpia família, sobretot els pares. A més, la religió, la ideologia i les condicions socials també la condicionaran en la presa de la decisió final.

Ubieto, que també és professor col·laborador dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, apunta que l'altre moment delicat per a l'adolescent és el naixement de l'infant. «Moltes acaben cedint voluntàriament o involuntària el fill a una altra dona, sigui la seva pròpia mare o una família adoptant». Aquest fet pot passar el mateix dia del part o al cap de poc temps, quan el bebè comença a realitzar les demandes pròpies (plors, son...) i això acaba «desbordant-les», afegeix l'especialista.

La solució per a evitar embarassos precoços, apunta Ubieto, hauria de recaure en la prevenció i en la necessitat d'augmentar els recursos assistencials de salut mental adreçats als joves, adequant-los a les seves necessitats.

A Barcelona, tres de cada quatre embarassos en dones adolescents acaben en una IVE l'any 2016. Així ho constata La salut sexual i reproductiva. Barcelona 2017 de l'Agència de Salut Pública de Barcelona. L'evolució, igual com passa a Catalunya, és decreixent: el nombre d'avortaments disminueix de 15,4 per cada 1.000 dones de 15 a 19 anys l'any 2014 a 12,8 l'any 2016.

Aquest estudi dona també una interessant visió per districtes: mentre que al districte de Les Corts, el 100% dels 15 embarassos en dones adolescents va acabar en una IVE, al districte de Nou Barris, solament un 53,8% d'un total de 91 embarassos va tenir el mateix final.

Tots els districtes de la ciutat comtal mostren un fort descens en la taxa d'embarassos en les dones adolescents entre 2008 i 2016. No obstant això, els districtes de Ciutat Vella i Nou Barris mostren la taxa d'embarassos en dones adolescent més alta i per sobre de la de la ciutat des del 2008, tot i que amb una disminució important en ambdós districtes. En l'altre extrem hi ha el districte de Sarrià-Sant Gervasi i Les Corts, que tenen la taxa d'embarassos adolescents més baixa de la ciutat i que també mostren una disminució en el període indicat.



Un miler d'adolescents tenen un fill a Catalunya



Un total de 1.050 adolescents van ser mares el 2016 a Catalunya, segons constaten els Indicadors de salut perinatal a Catalunya. Any 2016 del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Aquesta xifra representa un 1,6% del total de naixements registrats aquell any, que va ser de 67.620.

Per lloc d'origen, l'estudi constata que més de la meitat d'aquestes noies són espanyoles. Concretament, són 549 joves les que provenen de l'Estat (representen un 1,2% del total de mares espanyoles), i les segueixen 221 d'Amèrica Central i del Sud (3,7% de les mares d'aquesta regió), 122 del Magrib i la Vall del Nil (2%), 98 de la resta d'Europa (3,6%), 26 de la resta d'Àfrica (2,1%), 26 d'Àsia (1,1%), 5 de països comunitaris desenvolupats (0,3%) i 3 de Filipines (1,7%).



A Espanya, gairebé dos de cada cent mares és adolescent



Segons constata el Movimiento natural de la población. Nacimientos por edad de la madre, mes y sexo de l'INE, amb dades que fan referència al primer semestre del 2017, 1.778 adolescents van tirar endavant amb l'embaràs i van tenir un fill a Espanya del gener a juny de l'any passat. Per franges d'edat, 697 noies tenien 19 anys, 483 tenien 18 anys, 341 noies en tenien 17, 167 en tenien 16 i 90 en tenien 15 o menys. Aquestes 1.778 adolescents que es van convertir en mares representen un 1,95% del total de mares espanyoles, que van ser 91.065 en el mateix període. Per tant, gairebé dos de cada cent mares a Espanya és adolescent.

Per contra, les joves de fins a 19 anys que van decidir interrompre voluntàriament l'embaràs a l'Estat espanyol el 2016 van ser 9.781. Aquesta xifra representa un 10,5% del total d'IVE practicades, que arriben a 93.131 casos. Per tant, el comportament és gairebé idèntic que el que passa a Catalunya, en què una de cada deu dones que pren aquesta decisió és adolescent. I si ens fixem en l'evolució de les dades des del 2010 fins al 2016, la xifra de joves de 19 anys o menys que avorten disminueix un 26,2%. Així ho constata la Interrupción Voluntaria del Embarazo del Ministeri de Sanitat.



17 milions de noies són mares al món cada any



Segons dades d'El embarazo en la adolescencia de l'OMS, uns 16 milions de noies entre 15 i 19 anys i aproximadament un milió de nenes menors de 15 anys pareixen cada any; la majoria es concentren als països d'ingressos baixos i mitjans. L'estudi constata també que les complicacions durant l'embaràs i el part són la segona causa de mort entre les adolescents d'arreu del món. Cal tenir en compte que uns tres milions de noies entre 15 i 19 anys se sotmeten a avortaments perillosos, i que els nadons de les que decideixen tirar endavant amb l'embaràs tenen un risc considerablement superior de morir que els que tenen les joves entre 20 i 24 anys.

L'OMS constata que l'embaràs en l'adolescència continua sent un dels factors principals que contribueix a la mortalitat materna i infantil i al cercle de malalties i pobresa. I alerta que, tot i que els casaments de menors estan disminuint, es calcula que 100 milions de nenes es casaran abans dels 18 anys els propers deu anys. Això representa un terç de les adolescents dels països en desenvolupament (exclosa la Xina). Les nenes que es casen joves no tenen coneixements sobre el sexe, ni del risc que corren de contraure malalties de transmissió sexual.