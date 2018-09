Els europeus cada vegada vivim més, però som més grassos

L'esperança de vida dels europeus segueix augmentat però l'obesitat i el sobrepès d'una proporció creixent de la població amenacen amb invertir aquesta tendència, va advertir l'Organització Mundial de la Salut (OMS) en un informe publicat el dimecres.

L'últim 'Informe sobre la salut a Europa', publicat cada tres anys, estableix que el "benestar" registrat en el continent és "el més elevat del món" encara que segueix sent "molt variable d'un lloc a un altre de la regió", que inclou 53 països tan diferents com Rússia i Andorra, Alemanya i Turkmenistan.

L'esperança de vida en el moment de néixer s'elevava a 77,8 anys en 2015 en el conjunt d'Europa, enfront de 76,7 anys en 2010.

L'esperança de vida de les dones (81,1 anys) segueix sent superior a la dels homes (74,6 anys) en sis anys i mitjà, una diferència que es va reduir lleugerament.

Però les disparitats són importants segons els països: els homes viuen gairebé 16 anys més a Islàndia (81,4) que a Kazakhstan (65,7 anys).

A Espanya, l'esperança de vida al naixement és de 85,5 anys per a les dones i 80,1 anys per als homes. A Catalunya, és lleugerament superior: 85,9 anys per a les dones i 80,4 anys per als homes

"Els avanços són desiguals, tant dins dels països com entre països", va subratllar Zsuzsanna Jakab, directora de l'OMS para Europa.

I va llançar un advertiment: "Els factors de risc lligats a la manera de vida són preocupants, poden frenar o fins i tot invertir els progressos importants d'esperança de vida si no es fa gens".



Obesitat i sobrepès

Entre aquests factors està el sobrepès, que augmenta el risc de diabetis, càncer o malaltia cardíaca, està "en augment en la majoria d'Estats", alerta l'informe. En 2016, l'obesitat i el sobrepès afectaven respectivament a 23,3% (+2,5 punts en sis anys) i 58,7% (+2,8 punts) de la població.

L'augment és particularment destacat a Turquia, on gairebé 4 de cada 10 dones (39,2%) són obeses.

Per a l'OMS, una persona pateix obesitat quan presenta un índex de massa corporal (IMC) superior a 30, xifra que s'obté dividint el pes en quilograms pel quadrat de l'alçada en metres. Per exemple una persona d'1,70 metres és obesa amb 87 quilos.

Malta (28,9% de la població) i Regne Unit (27,8%) són els altres dos països de la regió que presenten els pitjors resultats en aquest camp. A Espanya, el percentatge és de 23,8%, superior a la mitjana de la Unió Europea (22,9%).

L'informe assenyala així mateix el consum de tabac i alcohol, les dades del qual a la regió Europa estan entre "els més elevats del món": 29% dels individus de més de 15 anys fumen, enfront de 16,9% en les Américas i 24,8% en el sud-est asiàtic.

Aquest percentatge ascendeix a 43,4% a Grècia, 39,5% a Rússia i 30,3% a Espanya, segons les estimacions de l'OMS en 2013. No obstant això, la proporció de fumadors diaris disminueix entre la població dels 53 països, passant de 28,1% en 2002 a 24,4% en 2014.

El consum d'alcohol, a l'alça en els anys 1990 i 2000, retrocedeix amb regularitat des de 2008 però segueix sent elevat en comparació d'altres regions del món, situant-se en 8,6 litres per persona en 2014, enfront de 6,4 l/p al món.

En la Unió Europea en 2014, el consum més elevat es va registrar a Lituània (15,2 litres/persona), República Txeca (12,7 l/p) i Bèlgica (12,6 l/p). Amb 9,3 l/p en 2013 (no hi ha dades disponibles per 2014), Espanya arriba per darrere de la mitjana de la UE (10,1 l/p).



Baixa la mortalitat per càncer

D'altra banda, les quatre principals malalties no trasmisible causen menys morts prematures.

Així, la mortalitat lligada al càncer, la diabetis, les malalties respiratòries i les cardiovasculars va retrocedir un 9% entre 2010 i 2015 (715 defuncions per 100.000 habitants aquest any).

No obstant això, la incidència d'aquestes afeccions segueix en augment: en la UE, el nombre de nous casos de càncer detectats cada any va augmentar un 5% entre 2010 i 2014, per aconseguir els 569 casos per 100.000 persones.

Finalment, l'OMS pinta un paisatge desigual quant a l'establiment d'una cobertura sanitària universal. Segons els països, el percentatge de la despesa que els pacients paguen de la seva butxaca és molt variable: a França en 2014, la despesa en salut de les llars representava un 6,3% del total, enfront de 16,7% en el conjunt de la UE, 24% a Espanya i 45,8% a Rússia.