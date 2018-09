Salut Pública vol prohibir fumar dins els vehicles privats per reduir el consum de tabac

Per continuar reduint la taxa de tabaquisme a Catalunya, que el 2017 va arribar al mínim històric del 24%, Salut Pública busca noves accions que es puguin realitzar tant en la via pública com en l'àmbit privat. En una entrevista a l'ACN, el secretari de Salut Pública, Joan Guix, vol buscar consensos per poder prohibir fumar dins els vehicles privats, sobretot quan s'hi transporten infants. Per Guix, de la mateixa manera que està prohibit menjar o beure al volant, pel perill que suposa, encendre i fumar una cigarreta comporta encara més ''probabilitat de risc d'accident'' al qual s'hi ha de sumar afectacions a ''la salut de fons'' de les persones que l'acompanyen.

Guix reconeix que les lleis antitabac que ja tenen uns 10 anys de vida, van suposar una ''ruptura'' per regular el consum de tabac als llocs públics però van deixar ''certa permissivitat'' en els espais privats. Per això, aquest àmbit, el privat, és el que es vol treballar en un futur per millorar els índex de tabaquisme que hores d'ara, tot i estar en mínims històrics a Catalunya, és del 24%.

El secretari de Salut Pública creu que una possible prohibició del tabac en espais tancats com el vehicle privat seria una bona mesura i que en cap cas es podria considerar una ''agressió'' a l'àmbit privat sinó que es podria considerar una acció per reduir els accidents, de la mateixa manera que ja ho fan altres prohibicions com el menjar i el beure pels conductors. Per Guix, el procés de buscar una cigarreta, encendre-la i fumar-la, te risc d'accident que pot afectar el conductor, els passatgers i a tercers, també afecta ''la salut de fons'' dels acompanyants. Guix reconeix que cal buscar consensos per prendre una mesura d'aquesta magnitud, i per exemple Trànsit hauria de donar la seva opinió, però recorda que Catalunya té competències per regular aquest tipus d'accions.

Guix també ha explicat que les lleis antitabac tenen marge de millora en espais públics a l'aire lliure, com pot ser els entorns d'edificis on ja està prohibit fumar. Per això, també es treballarà per potenciar la conscienciació dels fumadors amb, per exemple, castells com ''gràcies per no fumar''. Altres espais com podrien ser les instal·lacions esportives a l'aire lliure, on s'hi pot fumar, serien altres objectius per acabar de regular.

Per Guix, el tabac és un dels principals problemes de salut pública que hi ha al país. Valora molt positivament les dades de prevalença del 2017, però reconeix que ''l'enemic'' amb què s'enfronta és ''poderós'' i buscarà constantment noves ''alternatives'' per continuar venent i fent consumir. En aquest sentit, destaca la irrupció de la cigarreta electrònica, que actualment ja va a la baixa i representa només un 0,2% dels fumadors, o del tabac de baixa combustió, que encara se'n desconeix l'abast. Per Guix, les empreses dediquen molts diners a la innovació i recerca, per poder oferir nous productes atractius als possibles consumidors.

Actualment prop del 15% dels fumadors ho fan amb la cigarreta amb fltre, i un 4,2% amb cigarretes fetes a mà, un fet que per Guix, lamenta perquè dona una ''falsa sensació'' de menys manipulació clínica.