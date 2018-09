Alerten dels elevats nivells de sucre d'alguns iogurts

Els iogurts poden ser una font "elevada" i "no reconeguda" de sucre, segons ha revelat un estudi publicat en la revista científica britànica BMJ que apunta, per exemple, que un iogurt infantil pot contenir més quantitat de sucre que un refresc de cola. "Existeixen evidències que els iogurts poden ser beneficiosos per a la salut, però els nostres resultats destaquen que el contingut total de sucre en aquests productes és relativament alt en totes les categories, amb l'excepció dels iogurts naturals i grecs", destaca l'informe.

La investigació, conduïda per experts de les universitats de Leeds i Surrey, alerta dels elevats nivells de sucre que contenen molts dels iogurts disponibles al mercat, especialment aquells etiquetats com a "infantils" i els orgànics.

Per dur a terme aquest estudi es van analitzar 921 iogurts disponibles en cinc cadenes de supermercats britànics, els quals van ser dividits en vuit categories: infantils, alternatives als làctics, postres, begudes, de sabors, de fruita, naturals i grecs, i orgànics.

Menys del 9% dels iogurts i derivats analitzats i només un 2% dels productes destinats a nens han pogut qualificar-se com a baixos en sucres, que segons la normativa europea, significa que contenen un màxim de 5 grams de sucre per cada 100 grams de iogurt.

Segons els investigadors, els resultats són "especialment preocupants" en el cas dels iogurts infantils i orgànics, que han registrat, respectivament, 10,8 i 13,1 grams de sucres per cada 100 grams. Un refresc ensucrat pot tenir uns 10 grams de sucre per cada 100 grams.

"Si bé l'etiqueta orgànica es refereix a la producció, els consumidors subestimen sovint el contingut calòric i perceben els continguts nutricionals dels productes orgànics, inclosos els iogurts, de manera més favorable", expliquen els responsables de l'estudi.

Amb tot, els acadèmics apunten que es tracta d'una investigació de caràcter observacional i que només reuneix productes venuts en cinc cadenes de supermercats. Tot i això, sentencien que "no tots els iogurts són tan saludables com potser els consumidors els perceben, per la qual cosa és necessària una reformulació i la reducció dels sucres en aquests productes".