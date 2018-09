Les consultes per al·lèrgia alimentària han crescut un 50% a Catalunya en els últims 10 anys

Segons un estudi epidemiològic realitzat recentment al conjunt de l'estat espanyol, el nombre de casos d'al·lèrgia alimentària s'han multiplicat en els últims anys. A Catalunya, per exemple, el nombre de consultes relacionades amb aquesta patologia han passat del 8,7% al 12,6% en 10 anys.

Els epidemiòlegs destaquen que si fins ara les intoleràncies alimentàries es relacionaven amb nens principalment, cada cop són més les al·lèrgies a aliments que es manifesten a l'edat adulta. També s'ha detectat un increment de les al·lèrgies complexes de reactivat creuada entre diversos aliments, aliments i pol·lens i altres al·lergens ambients que, en casos extrems, poden posar en perill la vida del pacient.

Per la doctora Teresa Dordal, presidenta de la Societat Catalana d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica, la clau per lluitar contra aquest increment és millorar la coordinació entre l'atenció primària i els especialistes per detectar a temps i diagnosticar les al·lèrgies. En aquest sentit, Dordal ha lamentat l'increment de proves de laboratori "poc fiables" per detectar intoleràncies que el que fan és que gent sense cap tipus de problema deixi de consumir aliments necessaris per tenir una dieta variada i saludable.