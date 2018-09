Per què no hauries de beure mai directament d'una llauna

El consum de productes enllaunats està molt estès. Una de les pràctiques més habituals és prendre's un refresc o cervesa i beure directament de la llauna. Doncs bé, aquest acte pot comportar una sèrie de riscos per la teva salut. Si els desconeixes, no deixis de llegir les següents línies.

Les llaunes de beguda destinades al consum de refrescs o conserves són, principalment, d'alumini. Aquest material és sotmès a un tractament pel qual es redueix el seu pes fins als 9 grams. Després, l'alumini se sotmet a un rentat i és vernissat. D'aquesta manera, s'evita que l'alumini pugui llançar alguns dels seus components a l'interior del recipient.

Getty Images

Perills per a la salut

Malgrat els processos citats anteriorment les llaunes poden convertir-se en un focus de bacteris. Encara que es recomana que es netegin sempre abans de beure, la realitat és que molt pocs consumidors ho fan.

Més enllà d'aquestes recomanacions, cal tenir en compte que les llaunes provenen de magatzems, han estat transportades en grans contenidors i han experimentat llargs processos de manipulació. Abans d'arribar als nostres llavis, les llaunes han estat exposades en un supermercat, guardades en un armari o emmagatzemades en una màquina de vending, per exemple.

Per totes aquestes raons, és molt habitual que la llauna entri en contacte en bacteris com l'e.coli. Aquest organisme és el causant de processos com la diarrea o la pneumònia, entre d'altres.

Una altra substància molt perillosa, present en les llaunes, és el bisfenol tipus A. Les resines que desprèn la mateixa pot implicar problemes endocrinològicos, diabetis o malalties cardiovasculars.

Finalment, cal tenir especial cura quan la llauna que tenim a les nostres mans està abonyegada o rallada. Aquestes agressions poden provocar que les partícules de l'alumini es desprenguin i passin al contingut de les llaunes.