Innovació col·laborativa per viure millor i més anys

El món digital ens ha portat la consciència col·lectiva i nous models d´economia destinats a l´eficàcia, a la innovació, al manteniment de les reserves de la biosfera, a les millores en el transport, etc. És el que s´anomena «consum col·laboratiu» i es basa a prestar, llogar, comprar o vendre productes en funció de necessitats específiques. En aquest sistema, els diners no sempre són l´únic valor de canvi per a les transaccions i la salut se circumscriu cada vegada més a l´àmbit de la cooperació.



Una de les fórmules d´economia col·laborativa és el coneixement obert, el que promou la difusió de la informació sense barreres legals o administratives. Un bon exemple d´aquesta recepta social és el Centre d´Investigació de Medicaments per a Malalties de Països en Desenvolupament (conegut per les sigles DDW) que la companyia farmacèutica GSK té a Espanya, un centre obert a la comunitat científica internacional que permet als investigadors externs accedir a les seves molècules i instal·lacions per facilitar l´avanç en aquestes malalties de tant impacte social.

La Fundació Tres Cantos Open Lab (TCOLF), creada fa més de vuit anys, permet als investigadors externs accedir a les instal·lacions de GSK a Tres Cantos (Madrid), als recursos i a l´experiència de la companyia per ajudarlos a avançar en la seva pròpia investigació sobre la malària, tuberculosi i les malalties causades per cinetoplàstids com la leishmaniosi, chagas i la malaltia de la son, «totes són malalties que afecten països en desenvolupament i per a les que investiguem.

Un clar exemple de la nostra aposta per la innovació responsable com a senyal d´identitat», assenyala el Dr. José María Fiandor, director del centre. A la TCOLF s´encoratja els investigadors a compartir el seu treball per garantir que els seus descobriments també estiguin disponibles per a altres investigadors. Amb més de 50 projectes a la cartera, les activitats de TCOLF estan donant els seus fruits en termes de publicacions científiques, validació de noves dianes terapèutiques i prometedors programes d´optimització de molècules amb potencial de convertirse en nous tractaments.

Aquest model d´innovació oberta es basa, a més, en llicències gratuïtes de patents sempre per investigar en aquestes malalties que, segons l´OMS, afecten més de la meitat de la població mundial. El 2015 va haver-hi uns 212 milions de casos de malària, que, segons les estimacions, van costar la vida a 429.000 persones.

Segons el Dr. Fiandor, en el cas dels cinetoplàstids, al centre s´han identificat ja més de 600 molècules que podrien ser d´utilitat com a punt de partida enfront de tres paràsits: L. donovani (leishmania visceral), T. cruzi ( chagas) i T. brucei (malaltia de la son).

La Fundació Tres Cantos Open Lab compta amb un fons inicial de 6,7 milions d´euros i concedeix finançament i ajudes a institucions públiques i privades de tot el món. «Es va crear una fundació sense ànim de lucre i independent per facilitar que investigadors de tot el món vinguessin a treballar amb nosaltres», afegeix el Dr. Fiandor. Des de 2010 s´han valorat més de 200 projectes i se n´han aprovat més de 80.



Vacunes

L´únic rival de la vacunació en la seva capacitat per salvar vides és l´aigua potable. GSK, compromesa amb la prevenció de les persones en totes les etapes de la vida, compta amb una àmplia cartera de vacunes i en distribueix més de 2 milions a l´any a persones de 170 països.



Productes per a la cura diària de la salut

La divisió de Consumer HealthCare de GSK compta amb algunes de les marques més innovadores i reconegudes en la cura diària de la salut, com Voltadol, Sensodyne, Parodontax, Corega, Rhinomer o Flonase.



Respiratori

GSK lidera el desenvolupament de medicaments innovadors per millorar el control de l´asma i de la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC). Les seves investigacions contribueixen a ajudar els pacients amb patologies respiratòries i un exemple n´és l´estudi EPI-SCAN II, el major estudi de base poblacional espanyola per determinar la prevalença de l´MPOC i la seva evolució en els últims 10 anys i que ha comptat amb la participació de 19 centres a 17 comunitats autònomes i més de 10.000 pacients.