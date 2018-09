Malalties mentals: la detecció precoç, clau en el tractament

Però, què és la salut mental? Es tracta d´ «un estat de benestar en el qual l´individués conscient de les seves pròpies capacitats, pot afrontar les tensions normals de la vida, pot treballar de forma productiva i fructífera i és capaç de fer una contribució a la seva comunitat».

Pertant, seguint aquesta línia, FEAFES destaca que les malalties o trastorns mentals dificulten l´adaptació dels que els pateixen «a l´entorn cultural i social en què viuen i creen alguna forma de malestar subjectiu».

En l´actualitat, l´OMS ha determinat 400 tipus diferents de malalties i problemes de salut mental, i tots presenten diferents manifestacions. No obstant això, i malgrat aquesta important quantitat d´afeccions, totes elles es caracteritzen per una combinació d´alteracions tant del pensament com de la percepció, les emocions, la conducta i les relacions amb els altres.

Totes elles, es poden agrupar en cinc grans blocs que comprenen els Trastorns afectius, com la depressió; els Trastorns d´angoixa, com els Trastorns obsessius compulsius o l´ansietat; i els Trastorns psicòtics, com l´esquizofrènia i els Trastorns bipolars. En els altres dos blocs es troben els Trastorns associats amb la tercera edat, amb problemes associats a les demències; i, finalment, les Addiccions.

La depressió és un dels trastorns més freqüents, que pot afectar entre el 8% i el 15% de la població. Produeix tristesa, desinterès, sentiments de culpa i pèrdua de la capacitat de gaudir, entre d´altres. Pot tenir el seu origen en alguns pacients en un desequilibri químic en el cervell. La depressió en la seva forma més greu pot conduir al suïcidi i afecta en major mesura les dones. De vegades, la depressió pot tenir relació amb algun tipus d´addicció.

D´altra banda, l´angoixa es caracteritza per la presència d´un sentiment excessiu de preocupació, relacionat amb situacions reals. Desencadena símptomes físics com nerviosisme, palpitacions o desmais, i pot desembocar en pànic.

Així mateix, malalties com l´esquizofrènia i altres tipus de psicosi es caracteritzen per anomalies del pensament, les emocions, el llenguatge, la percepció del jo i la conducta, i suposen un tipus de trastorn greu que sol aparèixer al final de l´adolescència.

Encara que amb un tractament farmacològic adequat i un suport psicosocial, aquests pacients poden portar una vida productiva i integrada en la societat. Un altre tipus de malaltia de la salut mental és la demència, que es caracteritza per un deteriorament progressiu i irreversible de la funció cognitiva. Encara que no existeix un tractament que la curi o la reverteixi, sí que hi ha intervencions que milloren la vida dels que pateixen aquest tipus de trastorns i dels seus cuidadors i familiars.

Costos socioeconòmics de la malaltia mental a Espanya

L´esquizofrènia ocupa el primer lloc (amb un 37,6% dels costos sanitaris totals) Trastorns de l´estat d´ànim (24,4%) Problemes d´angoixa (24,7%).

En conjunt, els costos totals representen prop de l´1% del Producte Interior Brut (PIB) del nostre país.

Vuit de cada 10 persones amb problemes de salut mental no tenen feina

Prevenció i normalització



L´OMS adverteix també que qualsevol individu pot patir algun tipus de problema o malaltia mental. Per exemple, s´estima que un 1%delapoblaciódesenvoluparà alguna forma d´esquizofrènia al llarg de la seva vida i, en el cas dels episodis de depressió o ansietat, una mica més d´un 20% de la població els ha patit o patiran, també en algun moment, segons expliquen des de FEAFES.

Però l´OMS també destaca que hi ha estudis que demostren que les intervencions de la salut pública i els programes socials permeten promoure una òptima salut mental i prevenir els trastorns mentals i de la conducta. Basant- se en els resultats d´aquestes investigacions, la mateixa OMS indica que els programes psicosocials basats en les escoles «poden reduir la prevalença dels trastorns de la conducta i els relacionats amb l´abús de substàncies».

D´altra banda, i alineada amb les activitats de prevenció, les mateixes investigacions assenyalen que una ràpida identificació dels trastorns mentals greus permet instaurar un tractament més eficaç i complet. A més, la millora de la nutrició, el major accés a l´educació, la cura de la qualitat de l´ambient i l´habitatge i l´enfortiment de les xarxes comunitàries poden millorar la salut mental de les poblacions. I és que gran part dels problemes que pateixen les persones és precisament la manca de diagnòstic o de tractament.

Existeixen tractaments i hi ha investigació. Tal com assenyalen des de la Societat Espanyola de Psiquiatria, Espanya se situa entre els 10 països més capdavanters en investigacions al voltant d´aquesta especialitat de la medicina, però les associacions de familiars i malalts intenten lluitar contra una atenció encara insuficient, que en el cas del sistema de salut públic espanyol no arriba a cobrir més del 20% del cost que suposa una malaltia mental. Una cosa que normalment recau en l´esforç dels familiars i que compten amb l´ajuda d´aquest tipus d´associacions com FEAFES, Confederació SALUT MENTAL ESPANYA.