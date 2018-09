Per a què serveixen les hormones?

Les hormones sexuals influeixen en el cervell d'una manera determinant. Fa un parell de dècades, Nirao Shah, professor de Neurobiologia a la Universitat d´Stanford, va descobrir que les diferències cognitives i de comportament entre homes i dones obeïen a la detenció d´hormones en l´hipotàlem molt més que a les influències culturals, com es creia fins aleshores

Però què hi ha de veritat en tot això? Quines són les hormones que més afecten el nostre cos? Com ens canvien? Què passa si ens en falta alguna? Afecten igual homes i dones?

Les hormones són transmissors de missatges bidireccionals del cervell als òrgans, teixits, glàndules... N´hi ha que serveixen per estar més feliç, estimular la fam, n´hi ha que s´involucren en els orgasmes, en la producció de la llet o plaquetes, n´hi ha que serveixen per créixer, altres tenen efectes immunodepressius, reguladores de l´estrès, ajuda per dormir, per a la digestió, etc ... Quan hi ha un desequilibri hormonal, les conseqüències es fan notar i apareixen trastorns de tota mena que necessiten atenció mèdica.

Tenim més de mig centenar d´hormones que exerceixen funcions vitals. En part són fruit d´una herència genètica però quan hi ha una irregularitat poden tractar-se, bé mitjançant fàrmacs o millorant els hàbits de vida. Si una glàndula endocrina està alterada, la funció hormonal canvia, afectant l´aspecte físic, el pes, les emocions; pot generar problemes oculars, granissades a la pell i altres símptomes la gravetat dels quals pot fins i tot ser extrema.



Les hormones i els òrgans que les generen

CERVELL: glàndula pineal, que produeix melatonina, una hormona que té una funció important en l´ajust dels cicles de son i de vigilia TIROIDE: glàndula endocrina on es produeix la tiroxinai triiodotironina, hormones que controlen la velocitat a la qual les cèl·lules cremen el combustible dels aliments per produir energía COR: produeix atriopeptina, que regula el balanç d´aigua i electròlits i redueix la pressió sanguínia PÀNCREES: sintetitza insulina (actua sobre el metabolisme dels sucres en sang) i glucagó (converteix l´excés de glucosa en glucogen) RONYONS: fabriquen hormones com l´eritropoetina, que regula la producció de glòbuls vermells de la sang, i la renina, que regula la pressió arterial TESTICLES: produeixen testosterona, que és l´encarregada, entre altres coses, de desenvolupar caràcters sexuals masculins durant la pubertat OVARIS: produeixen estrògens, hormones femenines la funció principal de les quals és la maduració de l´aparell genital femení per fer-lo fèrtil

Per exemple, l´actriu Brooke Shields va tenir la seva primera filla el 2003. El naixement també li va portar a Brooke una profunda depressió postpart les conseqüències de la qual haurien estat impredictibles sense l´ajuda mèdica necessària. L´actriu d´´El lago azul´ va escriure un llibre titulat ´Down came the rain: Història d´una mare i la seva depressió postpart´ (Penguin, 2007), on explica la seva experiència: «Per fi tenia una nena sana i no podia ni mirar-la», diu Brooke, qui va donar a llum Rowan després d´un avortament i de set intents fallits de fecundació in vitro. «No podia agafar-la, no podia cantar i no podia somriure ...»

Un estudi de la Universitat de Califòrnia amb més de 100 dones va revelar que les dones que tenien depressió postpart presentaven nivells elevats de l´hormona que circula a la placenta durant l´embaràs, la corticotropina, produïda com a resposta a l´estrès. La depressió postpart afecta una de cada cinc dones entre les quatre i les sis setmanes posteriors al naixement del nadó, i el 7% de les mares primerenques pateixen una depressió greu. Si no es tracten, les dones poden sentir-se tan abatudes com per intentar suïcidar-se o causar danys al nounat. No obstant això, la conclusió hauria de ser que les hormones no ens controlen.

Som nosaltres els que podem prendre les regnes de la nostra vida independentment de les decisions fisiològiques del nostre cos. En el llibre de Don Colbert ´El gran libro de las hormonas: Secretos naturales para los cambios de humor, dormir mejor, perder peso y eliminar los sofocos´ (Siloam Editors, 2016), l´autor assenyala que les dones ja no estan sotmeses a la muntanya russa hormonal, que han d´identificar els seus desequilibris i aprendre a anar al metge quan observin estranyes pèrdues de pes, canvis en el son, esgotament, pèrdua de desig sexual, etc.