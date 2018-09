Alerten que la inversió en investigació ha baixat un 21% en sis anys

L'Associació Espanyola Contra el Càncer , l'Associació Espanyola d'Investigació sobre el Càncer i la Fundació Bancària La Caixa han elaborat un estudi a partir de dades públiques en què es posa de manifest que després de la crisi econòmica (entre el 2010 i el 2016) la despesa pública en I+D a l'Estat espanyol ha baixat en 1.400 milions d'euros, un 21%, una xifra «alarmantment baixa» en comparació «dels països de l'entorn».

Les tres entitats han reclamat que cal duplicar aquest tipus d'inversió si es vol aconseguir una supervivència a la malaltia del 70% l'any 2030. Preveuen que per a aquell any hi haurà un nou cas de càncer cada 1,8 minuts i una mort cada 3,8. Unes 230.000 persones van ser diagnosticades amb aquesta malaltia el 2017.

El mateix informe indica que, en comparació, els fons privats destinats a la investigació oncològica han augmentat un 178% en el mateix termini, i els procedents de fons europeus un 46%. En total, des de l'any 2007 l'Estat espanyol ha destinat a investigar el càncer 1.555 milions d'euros sumant totes les fonts de finançament.

A banda del descens en la inversió pública, l'informe també posa de manifest la «pèrdua de talent investigador» i la manca de relleu generacional.