Augmenta l'activitat hospitalària i les visites als centres d'atenció primària

Atenció sanitària

L'informe de la Central de Resultats que cada any realitza l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) conclou que durant el 2017 el sistema sanitari públic va augmentar en un 2,3% l'activitat hospitalària, amb 19.804 altes més respecte al 2016, en part, gràcies al pla de xoc de llistes d'espera, que va fer créixer les intervencions quirúrgiques als hospitals.

Paral·lelament, l'activitat als CAP també va créixer lleugerament, fins a les 46.183.435 visites. Entre els resultats d'enguany destaca també la millora en la continuïtat dels tractaments en salut mental, en adolescents, en adults i sobretot en el trànsit entre els centres per a joves als recursos per a més grans de 18 anys.

L'activitat als hospitals ha estat de 632.934 casos d'hospitalitzacions convencionals, 233.788 hospitalitzacions de cirurgia major ambulatòria i 3.897 hospitalitzacions domiciliàries, una fórmula que ha crescut fins a un 16,4% respecte al 2016, després que es desplegués el Pla Nacional d'Urgències, que vol potenciar aquest tipus d'assistència que, alhora, permet una millor qualitat assistencial al pacient i allibera recursos als centres sanitaris.

Part dels ingressos hospitalaris provenen de les urgències que gestiona el centre. De mitjana, el 2017, es van ingressar el 10,9% dels casos que van ser atesos a urgències, una xifra estable els tres darrers anys. En aquest sentit, els hospitals també han detectat que el nombre d'urgències menys greus (nivells 4 i 5) ha disminuït lleugerament i s'han situat en un 61,3% dels casos. Segons el director de l'AQuAS, Antoni Dedeu, és un valor que ha anat disminuint gràcies a un gran esforç de triatge que s'ha anat implantant.

Aquesta reducció de les urgències menys greus pot ser conseqüència d'una millor atenció sanitària també en centres d'atenció primària, on el 2017 es van realitzar més de 46 milions de visites, un 1% més que l'any anterior, per atendre 7.348.275 persones. Segons el director de l'AQuAs són xifres semblants als països amb sistema nacional de salut.

L'informe de l'AQuAS també conclou que l'índex de satisfacció de les persones usuàries és alt en aspectes de fidelitat, tracte personal, coordinació entre metges i neteja del centre.

L'espera des del moment de derivació a l'especialista fins al dia de la visita és el punt menys valorat pels pacients, un aspecte que segons Dedeu depèn també de les expectatives de cada malalt. Per això, recorda que el sistema selecciona les persones que han d'esperar-se més i les que han d'esperar-se menys en funció de la seva complexitat.



Increment notable a les unitats de subaguts als sociosanitaris

El sector dels sociosanitaris ha experimentat un gran augment de pacients atesos i els darrers 5 anys ha passat d'atendre 1.257 pacients a 10.865. Són ingressos que procedeixen dels serveis d'urgències i també de l'atenció primària i en què, per tant, s'ha evitat l'ingrés hospitalari.

L'internament en unitats de convalescència ha mantingut els seus resultats d'anys anteriors, que suposa que el 74% de les persones ateses tenen perfil rehabilitador, sobretot de pacients amb ictus i fractura de fèmur. Després de 35 dies d'estada, el 61,3% de les persones milloren el seu estat funcional i el 73,6% poden tornar al domicili.



Millora el trànsit d'atenció a la salut mental

El trànsit dels adolescents usuaris dels Centres de Salut Mental Infantojuvenils (CSMIJ) als Centres de Salut Mentals d'Adults (CSMA) ha millorat en 5 punts el 2017. Així, mentre que només el 52,6% continuava el tractament el 2016, el 2017 va ser el 57,1%. Els CSMIJ van millorar també la continuïtat dels pacients visitats i el 67,4% va continuar atenent-se, 4 punts més que el 2016, una proporció més alta en el cas dels qui pateixen algun trastorn mental greu.

En total, es van atendre 66.501 persones de menys de 18 anys, el 39% amb trastorns de conducta o alimentaris, el 19% amb trastorns d'adaptació, el 27% afectats de trastorns mentals greus i el 15% amb TDAH.

Aquesta prevalença varia en els 168.688 adults atesos als centres de salut mental. En el 37,3% de casos es visiten per un trastorn mental greu, i en un 33% per depressió, en un 15% i 14%, respectivament, és per ansietat o altres trastorns com la psicosi. La continuïtat en el tractament arriba fins al 72,8% i la xifra mitjana de visites és de 6,5 cada any.