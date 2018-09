Demències

A Catalunya hi ha unes 44.000 persones diagnosticades de la malaltia de l'Alzheimer i s'estima que n'hi ha unes 18.900 més que no han estat diagnosticades. Segons dades del departament de Salut, dues de cada tres persones a qui es diagnostica l'Alzheimer són dones i la malaltia afecta, sobretot, persones més grans de 75 anys. Segons el darrer informe que ha publicat CatSalut, l'any 2016 es van diagnosticar més del doble de casos en dones que en homes. Segons el mateix informe, la taxa d'incidència de la malaltia incrementa a mesura que disminueix el nivell de renda, de manera que Salut considera que els determinants socioeconòmics, com l'educació i l'ocupació, «poden estar associats al risc de patir Alzheimer». El 21 de setembre es va celebrar el dia mundial d'aquesta malaltia.

L'estudi de CatSalut mostra que, a mesura que augmenta l'edat, hi ha un nombre més alt de pacients i incrementa el percentatge dels que tenen un deteriorament més avançat. Pel que fa a la mortalitat, és superior en els homes que en les dones. Amb relació a la població catalana més gran de 64 anys, la mortalitat d'aquests pacients és quasi cinc vegades superior. Les dones entre 65 i 74 anys són les que presenten un increment de mortalitat més gran, de més de set vegades el de les dones de la mateixa edat.

Durant l'any 2016 s'observa que, en general, els pacients amb Alzheimer fan més utilització de recursos sanitaris ambulatoris i d'internament que la població de referència, però fan menys visites a l'atenció especialitzada, segons consta a l'informe de CatSalut. Els afectats per la malaltia també tenen un consum més gran de fàrmacs. Pel que fa a les visites al centre d'atenció primària, els homes fan una mitjana de 5 visites més l'any que la població general, i les dones, dues i mitja.



21 de setembre, dia mundial

El Dia Mundial de l'Alzheimer té l'objectiu de donar a conèixer la malaltia i les seves conseqüències sociosanitàries; promoure la prevenció d'aquesta malaltia; i demanar el suport i la solidaritat de la població, les institucions i els organismes oficials.

Segons informa el departament de Salut, la malaltia d'Alzheimer produeix una disminució de les funcions intel·lectuals, dificulta l'aprenentatge de nous conceptes, interfereix en la capacitat de la persona per realitzar la seva vida diària i produeix canvis en la seva personalitat i conducta. També asseguren que no tots els deterioraments de les capacitats mentals relacionats amb l'edat evolucionaran cap a la malaltia d'Alzheimer.

La Targeta Cuida'm identifica les persones vulnerables que necessiten una atenció especial. L'any 2012 es va procedir a realitzar la prova pilot i des de la seva implantació a tot Catalunya s'han sol·licitat 2.560 targetes de persones diagnosticades de demència, entre elles 1.361 de diagnosticades amb la malaltia d'Alzheimer.

Qui determina la política sanitària en matèria d'Alzheimer i altres demències a Catalunya és el Pla director sociosanitari del departament de Salut. A Catalunya existeix una estratègia permanent per a aquestes malalties dins de les quatre línies estratègiques del Pla director sociosanitari.

Alhora, dins dels objectius prioritaris per al període 2017-2019 relacionat amb la malaltia de l'Alzheimer, es planteja revisar el model organitzatiu d'aquesta malaltia a Catalunya per tal de donar una millor cobertura a les necessitats de les persones i els seus familiars, des del diagnòstic fins a les etapes avançades de la malaltia, i actualitzar els recursos específics existents que, majoritàriament, formen part de la xarxa sociosanitària.