Identifiquen una molècula que atura i reverteix la neurodegeneració del Parkinson

Neurologia

Una recerca de l'Institut de Biotecnologia i de Biomedicina de la Universitat Autònoma de Barcelona ha identificat una molècula que atura i reverteix la neurodegeneració provocada per la malaltia de Parkinson, la segona malaltia neurodegenertavia amb més prevalença després de l'Alzheimer, que és incurable.

La malaltia es caracteritza per l'acumulació de dipòsits de proteïnes en les neurones dopaminèrgiques, agregats formats per una proteïna concreta. L'agregació es produeix de manera complexa i és complicat identificar les molècules que puguin prevenir o revertir el procés. L'equip de la UAB ha analitzat més de 14.000 molècules per trobar la que inhibeix l'agregació de la proteïna causant del Parkinson i trenca les files amiloides per evitar que s'iniciï el procés que desencadena.

Mitjançant experiments realitzats amb un petit cuc, un dels models animals més utilitzats per a l'estudi de malalties neurodegeneratives, els investigadors han comprovat que un cop administrada a través del menjar, la molècula és capaç de reduir notablement l'agregació alfa-sinucleïna, impedeix la propagació dels agregats tòxics i, per tant, evita la degeneració de les neurones dopaminèrgiques.

El Parkinson és una malaltia neurodegenerativa que afecta les neurones del cervell, amb desordres mentals. Afecta tant homes com dones i hi ha més probabilitats de patir-la a partir dels 65 anys. Els primers símptomes són tènues, es produeixen gradualment i poden durar molt temps: tremolor en repòs, rigidesa muscular, alentiment del moviment espontani, inestabilitat postural i alteració de la marxa.



Barcelona-Parkinson

Barcelona-Parkinson és un centre amb un equip de professionals mèdics dedicats al diagnòstic i al tractament integral del Parkinson i altres malalties anomenades de moviments anormals (distonies, tics, tremolors clínics, dolor crònic...). Atenen de manera integral tot el que està relacionat amb el diagnòstic, el tractament mèdic, la rehabilitació i la cirurgia del Parkinson, alhora que donen suport on-line a equips de treball i a consultes mèdiques. El repte és ajudar a millorar a pacients amb malalties neurodegeneratives de difícil solució amb procediments mèdics i quirúrgics.

