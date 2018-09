L'esmorzar és un àpat essencial que molts matins queda oblidat

Nutrició

L'esmorzar és un àpat fonamental. Fer-lo correctament suposa un benefici per a la salut. «Quan anem a dormir el cos se sotmet a una llarga nit de dejuni, i quan ens despertem el cervell reclama la glucosa com a combustible per poder funcionar», explica la nutricionista Laura González. Un esmorzar equilibrat, variat i complet és la millor manera de començar bé el dia. Ens proporciona l'energia i els nutrients que necessitem després d'hores sense menjar, i ens permet afrontar les activitats del dia amb vitalitat.



Com ha de ser l'esmorzar ideal?

Un esmorzar òptim ha d'aportar aproximadament entre el 20 i el 25% de l'energia total del dia. És a dir, entre unes 300 i 400 quilocalories. A més, ha d'incloure cereals, làctics i fruita, que ens proporcionaran els nutrients necessaris per començar bé la jornada.

Segons Laura González, un esmorzar complet ha de tenir tres elements fonamentals: que ens doni energia; que afavoreixi el creixement o la reparació dels teixits; i que ens ajudi a regular les funcions metabòliques.

L'esmorzar ideal

A l'esmorzar és important que no hi faltin una sèrie d'ingredients:

Cereals i derivats. Preferiblement integrals. Per exemple: pa o torrades, cereals, musli, flocs de civada? aliments rics en hidrats de carboni que aporten energia.

Llet i derivats làctics (iogurt, formatge). Són aliments rics en proteïnes i calci que contribueixen al creixement i reparació dels teixits. El calci és part dels ossos i dents, i els productes làctics són la principal font d'aquest nutrient.

Fruita. Preferiblement fresca i sencera. El suc de fruita ha de ser per a ocasions especials i es recomana que sigui natural, acabat d'esprémer. La fruita, igual que les verdures, ajuda a regular el metabolisme i aporta vitamines, aigua i fibra.

A part de cereals, làctics i fruita, per donar varietat a l'esmorzar i ajudar a equilibrar la ingesta diària, Laura González recomana complementar-ho amb algun altre aliment com ara oli d'oliva, tomàquet, fruita seca, ou?



Refrigeri a mig matí

A part d'esmorzar de forma cor-recta quan ens llevem, també és recomanable prendre un refrigeri a mig matí. Això és especialment aconsellable en el cas dels nens, ja que estan creixent. Els productes més recomanats per a aquesta ingesta són aliments lleugers que no ens facin perdre la gana per a l'hora de dinar: fruites, fruita seca, làctics o un entrepà petit.

El refrigeri de mig matí és una oportunitat per ajudar a equilibrar el balanç energètic i la ingesta de les racions recomanades d'aliments, especialment de fruita i de làctics. La nutricionista Laura González recorda que les racions mínimes de fruita són tres al dia, dues de verdura, i de dues a tres racions de làctics.