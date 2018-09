Persones amb esquizofrènia tenen el triple de possibilitats de consumir cànnabis

Malaltia mental

Les persones amb esquizofrènia tenen el triple de possibilitats d'acabar consumint cànnabis. Aquesta és una de les principals conclusions d'un estudi internacional que ha tingut la participació de professionals del Vall d'Hebron Barcelona Campus Hospitalari i que ha inclòs 184.765 pacients.

El treball també ha desvelat 16 noves regions genètiques que predisposen al consum de cànnabis al llarg de la vida. Segons l'informe, que ha publicat la revista Nature Neuroscience, també s'ha demostrat que un 24% de la base genètica que predisposa a consumir cànnabis és compartida amb la base genètica de l'esquizofrènia, i són aquestes regions dels genomes les que fan que les persones amb esquizofrènia tinguin més predisposició i tendència a consumir.

El treball quintuplica el nombre de persones participants respecte a l'anterior estudi més gran realitzat sobre la relació entre el consum de cànnabis i patologies mentals com l'esquizofrènia, ja que es tracta d'una investigació internacional en la qual s'han analitzat mostres de 184.765 pacients, segons han explicat responsables de l'estudi.

Una de les investigadores principals del grup de Psiquiatria, Salut Mental i Addiccions del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR), la doctora Marta Ribasés, ha explicat que l'estudi ha desvelat 16 noves regions genètiques implicades en la vulnerabilitat per consumir cànnabis, un fet que ha qualificat de «molt important per conèixer les bases genètiques de l'ús d'aquesta substància».

Segons ha explicat Ribasés, les regions genètiques serien «llocs dels genomes concrets on hi ha molts gens i es mira què és el que no funciona en cadascun d'ells». «Aquest treball ha confirmat que hi ha un component genètic implicat en el fet de consumir cànnabis al llarg de la vida», ha afegit Ribasés. Segons el grup que ha fet l'estudi, fins ara només es coneixien dues regions genètiques relacionades amb el consum de cànnabis, així que «el fet que aquest nou treball aporti 16 noves regions és un pas endavant molt important».

Relació cànnabis i esquizofrènia

Una altra derivada rellevant de l'estudi és que els experts han estudiat la correlació entre la càrrega genètica que predisposa al consum de cànnabis al llarg de la vida i l'esquizofrènia. La principal conclusió, segons la doctora Ribasés, «és que es confirma que la relació entre el consum de cànnabis i l'esquizofrènia està en part determinada per una base genètica compartida. Un 24% de la base genètica que predisposa a consumir cànnabis és compartida amb la base genètica de l'esquizofrènia. L'estudi indica que les persones que pateixen esquizofrènia presenten més risc de consumir cànnabis».

D'altra banda, l'estudi també mostra una correlació genètica entre la vulnerabilitat al consum de cànnabis al llarg de la vida i el consum d'alcohol o tabac i el trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat (TDAH). El cap del Servei de Psiquiatria de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i un dels investigadors principals del grup de Psiquiatria, Salut Mental i Addiccions del VHIR, el doctor Josep Antoni Ramos-Quiroga, explica que «aquests descobriments ajudaran a conèixer millor» la relació entre el consum de cànnabis i patologies mentals tan greus com l'esquizofrènia i, per tant, a desenvolupar tractaments individualitzats.

Un dels pacients que han participat en l'estudi, el Jose, explicava que consumia aquesta droga des dels 14 anys i que notava que li afectava el cap en el dia a dia. «Hi va haver un moment que vaig començar a sentir veus que em parlaven, però quan vaig deixar de consumir, ara fa sis mesos, vaig millorar molt, també gràcies a seguir el tractament», va dir el pacient, que fa menys d'un any que se li va detectar l'esquizofrènia.