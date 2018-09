Salut impulsa un nou model per millorar el diagnòstic de l'endometriosi

Ginecologia

1 de cada 10 dones té endometriosi, la malaltia ginecològica més freqüent. És una patologia que apareix quan el teixit de l'endometri creix fora de l'úter. Les conseqüències són menstruacions molt doloroses, mal durant relacions sexuals i fins i tot pot provocar infertilitat. Es calcula que el diagnòstic es pot retardar fins a 8,3 anys i per aquest motiu, el departament de Salut impulsa un nou model d'atenció a la malaltia. Es preveu, doncs, actualitzar el protocol i reordenar els recursos per evitar que les pacients «es perdin» en el circuit, i garantir així una assistència «homogènia i de qualitat». D'aquesta manera també es vol aconseguir visibilitzar una malaltia que sovint ha estat estigmatitzada.

La variabilitat en els símptomes, el desconeixement de les causes concretes per les quals es desenvolupa i els prejudicis que han envoltat la patologia són algunes de les dificultats amb què s'han trobat les pacients afectades per endometriosi, i precisament són les situacions que el nou model del departament de Salut, vol eliminar. Així, amb els nous protocols, es preveu donar més visibilitat a les dones pacients, millorar l'accés al diagnòstic més ràpid i abordar la patologia, que bàsicament es tracta amb analgèsics i tractament hormonal, d'una manera integral al llarg dels diferents nivells assistencials.

Es preveu que des de qualsevol territori, el seguiment pugui ser de qualitat, des de la primària, que podria tractar els casos més lleus, fins als hospitals de referència que farien el seguiment dels casos més greus de la patologia.

Per al cap de Ginecologia de l'Hospital Clínic de Barcelona, el diagnòstic és «fàcil» però cal «escoltar» la pacient, perquè ja saben explicar-se. Francesc Carmona, però, reconeix que si els símptomes coincideixen és probable que sigui endometriosi, que es pot comprovar amb proves diagnòstiques. En el cas que aquestes no corroborin l'anàlisi, per a Carmona es pot fer tractament de prova per comprovar si la pacient pot millorar. Alba Vergés, consellera de Salut, ha explicat que aquest model és una mostra de la «perspectiva de gènere» que vol impulsar el departament, per donar visibilitat a malalties que fins ara han «estigmatitzat» les dones que senten «dolor excessiu» i han normalitzat aquest dolor excessiu.

11 hores laborals «perdudes» cada setmana

El nou model d'atenció a l'endometriosi ha tingut la participació de l'Associació EndoCat, una entitat que treballa per donar suport a les pacients afectades. La seva presidenta, Cristina Guruchaga, ha explicat que l'endometriosi té més prevalença que l'asma, la diabetis o la sida en homes i dones junts, i que a banda de les pacients, s'ha de tenir en compte que afecta també els seus familiars, l'entorn social i el laboral. Per això, ha explicat que hi ha estudis que xifren en 11 hores el temps perdut a la feina per les conseqüències d'aquesta patologia. Per a Guruchaga cal que des de la primària es reconeguin les formes de la malaltia per fer les derivacions adequades als centres més especialitzats.

Per a Guruchaga, fins ara el problema és que s'ha «normalitzat» el dolor perquè s'ha tractat les dones que es queixaven d'«exagerades», així que la pacient s'acaba «amagant». Per això, considera la presidenta de l'entitat que «empatitzar» és un dels principals objectius del nou model per aconseguir que cap dona «tingui por de dir que li fa mal la menstruació».



Implementació gradual

Els nous protocols s'implantaran de manera progressiva i gradual als diferents centres d'atenció sanitària. En una primera fase es difondrà la informació a la xarxa de primària i a tots els hospitals amb servei de ginecologia amb capacitat d'atendre l'endometriosi. Paral·lelament es formarà els metges per poder donar-los més eines a l'hora de fer aquest primer diagnòstic. El pla també preveu altres accions com ara formació a les escoles per conscienciar els adolescents d'aquest tipus de problemes.

L'endometriosi és una malaltia crònica que provoca pèrdua de qualitat de vida a les pacients, que a banda del dolor, perden autoestima. Així ho relata el ginecòleg Francesc Carmona, que reconeix que en un 25% dels casos la malaltia es presenta en la seva forma més severa.

Es calcula que l'esterilitat provocada per aquesta patologia pot ser d'entre el 30 i el 50% de les dones que la pateixen.