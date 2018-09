Salut Pública vol millorar l'etiquetatge dels productes alimentaris per promocionar dietes saludables

La prevenció i la lluita contra l'obesitat i el sobrepès és un dels temes que té sobre la taula l'actual secretari de Salut Pública, Joan Guix, que admet que està «millor» que en els països europeus de l'entorn però ha anat empitjorant els darrers anys.

L'objectiu de l'Agència de Salut Pública és treballar per modificar les conductes alimentàries de la població i promocionar la dieta mediterrània, que ha anat perdent pes els darrers temps. Per fer-ho possible, Guix considera que cal aconseguir que la dieta més saludable sigui la més «senzilla de fer assequible». Per això, a banda d'impostos com el que es va posar en marxa sobre les begudes ensucrades, Joan Guix fa una aposta clara per millorar l'etiquetatge dels productes afegint una valoració «més subjectiva» a la llista dels components.



Estendre la dieta mediterrània

Joan Guix ha defensat mesures que tinguin un «clar impacte visual», i ha posat d'exemple el sistema d'etiquetatge per colors dels productes alimentaris, en funció de la seva idoneïtat. Per a Guix, «no es tracta només de penar i posar impostos» sinó «de millorar la informació» de cara al consumidor. L'objectiu final és promoure i estendre la dieta mediterrània, «una joia», segons Guix, que ha perdut pes els darrers anys a Catalunya i que, en canvi, n'està guanyant als països nòrdics.

El secretari de Salut Pública també creu que s'ha de treballar amb els diferents agents de la indústria alimentària per revertir eines de màrqueting que funcionen, com ara la col·locació i situació dels aliments a les prestatgeries dels supermercats, que no és aleatòria sinó que té «finalitats clares». El secretari de Salut Pública defensa «pactar» amb les empreses per eliminar aquestes pràctiques, i també amb la indústria alimentària pròpiament per tal que redueixi l'ús de components com la sal o els sucres.

En aquest sentit, Guix recorda que l'impost a les begudes ensucrades ha tingut impacte, ja que s'ha reduït entre un 23 i un 25% de les vendes, segons dos estudis diferents, i a la vegada ha obligat les empreses a treballar per elaborar nous productes que siguin menys nocius.