Utilitzen un robot per implantar un esfínter urinari, en una operació pionera

El servei d'Urologia de Vall d'Hebron ha implantat per primera vegada a l'Estat espanyol un esfínter urinari artificial utilitzant la tecnologia del robot DaVinci per tractar la incontinència urinària femenina, una operació que s'ha demostrat un èxit onze mesos després d'efectuar-se. La intervenció es va fer a una dona de 51 anys i l'ús del robot va ser clau, ja que les alternatives (cirurgia oberta o laparoscòpia) poden comportar complicacions. Es tracta d'«un important avanç» en el tractament de la incontinència urinària d'esforç, és a dir, la pèrdua involuntària d'orina fent moviments tan simples com aixecar-se d'una cadira o tossir. Aquesta malaltia apareix quan la persona afectada -sobretot dones- fa algun moviment muscular que fa pressió sobre la bufeta. L'esfínter urinari artificial implantat permet tancar el coll de la bufeta per evitar pèrdues d'orina.

«Al voltant del coll vesical es col·loca un maneguet farcit de sèrum connectat per un extrem a una bomba que s'allotja en un dels llavis majors i, per l'altre, a un reservori que s'allotja a l'abdomen», detalla el doctor. Així, quan la pacient vol orinar ha d'accionar de forma manual una bomba perquè es buidi el maneguet i, a través seu, surti l'orina de la uretra.