Aquestes són les novetats de la piràmide nutricional

La Societat Espanyola de Nutrició Comunitària (SENC) ha afegit una nova base de la piràmide de l'alimentació saludable clàssica que inclou recomanacions per mantenir un estil de vida saludable "perquè alimentar-se no és només un plat", ha indicat el president del comitè científic de la SENC, el professor Javier Aranceta.

La nova base de la piràmide de l'alimentació, recomana a la societat sense excepció caminar 10.000 passos diaris, ja que "la salut és un 50 per cent el que ens movem", ha indicat Aranceta.

A més, aconsella prestar atenció a l'equilibri emocional, "fonamental per al procés alimentari", ha valorat l'expert. "Si estem baixos d'ànim, no comprarem el mateix, no cuinem igual i no mengem igual", ha afegit, i alhora ha puntualitzat que "el cos ens demana aliments que eleven la serotonina, però això genera depressió i s'entra en una roda ".

Getty Images



La nova base de la piràmide de l'alimentació també insta a preocupar-nos pel balanç energètic, el que significa que si una persona ingereix més aliments ha de fer més exercici, i a cuinar amb tècniques culinàries saludables, com al vapor. Finalment, inclou ingerir entre quatre i sis gots d'aigua diaris com a mitjà d'hidratació.

piràmide alimentària

GETTY IMAGES

D'altra banda, la piràmide té una altra novetat: una barra de sostenibilitat que es refereix a la del medi ambient. "Ens vam plantejar per primera vegada no només la salut individual, sinó també la salut del planeta, l'impacte que té el procés alimentari en el medi ambient", ha indicat el professor Aranceta, que ha assegurat que és "bàrbar".

En aquest context, els aliments que es troben a la punta de la piràmide, com els ultraprocesats, les carns vermelles, els embotits i els làctics complexos, tenen un elevat impacte ambiental, mentre que els que es troben més avall tenen un impacte ambiental més limitat. A més, també tenen menys impacte tots els productes locals, de proximitat, de temporada i l'agricultura tradicional.