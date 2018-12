Cada any es diagnostiquen uns 700 casos nous de diabetis tipus 1 a Catalunya, segons dos nous informes del Servei Català de la Salut (CatSalut), publicats aquest mes de novembre, que analitzen la prevalença, la incidència i la mortalitat de les persones que tenen diabetis mellitus tipus 1 i 2, i que són ateses pel sistema sanitari públic català.

Els homes tenen més risc

Gairebé el 75% dels nous casos de diabetis es diagnostiquen abans dels 30 anys. Entre els nous casos diagnosticats l'any 2017 hi ha més homes que dones. Els homes tenen el 20% més de risc de tenir-ne que les dones. També es constata que, dels casos nous, se'n diagnostiquen el doble entre les persones de renda molt baixa que entre les de renda alta. Les dades també mostren que les dones tenen més comorbiditat que els homes amb diabetis.

També, les persones amb nivell d'estudis primaris o sense estudis tenen quasi 5 vegades més de probabilitats de tenir-ne respecte de la població amb estudis universitaris, tant en homes com en dones. El 65% de les persones que declaren ser diabètiques són, a més, hipertenses. El 49,4% presenten excés de pes i el 13% són fumadores. Les investigacions també determinen que la maternitat per a les dones amb diabetis tipus 1 no ha de comportar cap risc afegit respecte del que pot tenir una dona sense diabetis. Cada any unes 140 dones amb diabetis tipus 1 donen a llum amb normalitat a Catalunya.

Prop del 8% de la població de 15 anys i més, unes 600.000 persones, té diabetis a Catalunya, segons l'Enquesta de Salut de Catalunya (Esca) del 2017. Es tracta d'una malaltia que afecta més els homes que les dones (8,9% enfront del 6,9%); augmenta amb l'edat en tots dos casos, i s'ha passat de l'1,4% de prevalença en el grup de 15 a 44 anys al 22,8% en la població de més de 65 anys.

Pel que fa a la prevalença de la diabetis coneguda cal assenyalar que es manté estable al voltant del 8% des del 2011.